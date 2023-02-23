新华社德黑兰2月22日电（记者高文成）伊朗原子能组织主席伊斯拉米22日说，国际原子能机构官员正在伊朗核查伊朗核设施，以解决关于伊朗浓缩铀丰度的“误解”。

伊斯拉米在内阁会议间隙对记者说，日前有媒体报道伊朗浓缩铀丰度超过60%是由于国际原子能机构核查员的“误解”。国际原子能机构核查员21日抵达伊朗，正在解决相关问题。

他说，伊朗在与国际原子能机构合作过程中一直小心避免出现任何“新的模糊不清”的情况。

美国彭博社此前报道说，国际原子能机构核查人员日前在伊朗核设施发现丰度为84%的浓缩铀，略低于武器级丰度。伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪19日晚回应说，伊朗从未生产丰度超过60%的浓缩铀，仅仅存在丰度超过60%的单个铀颗粒并不意味着铀浓缩丰度超过60%。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。伊朗此前宣布生产出丰度为60%的浓缩铀。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)