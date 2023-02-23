新华社联合国2月22日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵22日在安理会审议索马里问题时发言，呼吁国际社会继续加大对索马里问题的关注和投入。

戴兵说，近一段时间以来，索马里政治过渡和反恐行动取得一些进展，但局势依然复杂严峻，安全形势未得到根本改观，人道危机令人担忧。国际社会应继续加大对索马里问题的关注和投入。

戴兵说，首先，索马里政治进程面临巨大挑战。中方呼吁各方切实从国家和人民的长远利益出发，通过对话协商解决分歧，为索政治过渡创造条件。第二，恐怖袭击严重威胁民众安全和地区稳定。历史证明，单靠外部军事力量，索无法实现持久和平安全。归根到底要靠提升索安全能力建设，切实承担反恐维稳的主体责任。第三，索马里正遭遇罕见旱情。中方呼吁国际社会加大对索人道支持，兑现援助承诺，确保人道资金及时到位。同时，索马里政府也要作出更多努力，减少官僚主义对人道工作的限制，改善人道主义准入，为满足索人民安全和发展需要提供坚强保障。

戴兵说，近期，联合国报告指出，在索反恐行动可能对人道局势产生负面影响，特别是强制征兵、无差别袭击、破坏基础设施等问题要引起高度重视。中方呼吁有关军事行动要重视保护平民，特别是妇女儿童等弱势群体安全，努力消除负面影响。

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