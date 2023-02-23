□ 阚四进

构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在。中共十八大以来，习近平总书记在多个外交场合深情勉励、亲切寄语各国青年，就加强中外青年交流作出一系列重要指示，对发挥青年力量推动构建人类命运共同体寄予厚望。

青年如“初升的朝阳”，蕴含着推动社会进步的无穷力量。新时代中国青年正以前所未有的广度和深度参与抗疫、维和、脱贫减贫、气候变化等全球性重大议题。他们参与全球青年事务治理，在双多边框架下积极交流互动；他们积极投身共建“一带一路”，践行共商共建共享理念；他们勇于创新，积极参与国际科技合作；他们广泛开展文明对话交流，推动不同文明和谐共生。

新时代中国青年，生逢其时、重任在肩，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。构建人类命运共同体是一个美好的目标，也是一个需要一代又一代人接力跑才能实现的目标。新时代中国青年应当挺膺担当，为推动构建人类命运共同体注入青年之智，发出青年之声，贡献青年之力，让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉。

团结中外青年，为世界和平、人类发展注入青春之智。和平与发展始终是时代的主题。当前，世界正处于大发展大变革大调整时期，面临的不稳定性不确定性增加。面对某些国家固守“你赢我输”的零和思维以及某些美西方人士鼓噪的所谓“文明冲突论”，新时代中国青年应当始终站在历史正确的一边、人类进步的一边，明辨是非、恪守正道，不断扩大各国青年“朋友圈”，全领域参与国际合作，全过程发展友好交流，全方位开展国际传播，全覆盖投身全球治理，为维护世界和平、落实联合国2030年可持续发展议程贡献智慧。

汇集中外青年，为中外文明的美美与共、和合共生发出青春之声。人类文明百花园绚烂多彩，不同文明各有千秋。青年是最活跃、最具创新活力的群体。在数字化和智能化日新月异的时代背景下，青年应该在推动文明交流互鉴方面干在实处、走在前列。新时代中国青年应当弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，广泛参与建设“一带一路”高质量合作项目，发挥“一带一路”青年联盟等平台的作用，以丝路精神促进民心相通。同时，借助海外孔子学院、世界青年发展论坛、亚非青年联欢节、国际青年领袖对话、中国青年志愿者海外服务等多种形式的交流互鉴平台，开展和而不同、兼收并蓄的文明交流对话，向世界展现一个丰富多彩、立体全面的中国。

携手中外青年，为建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界贡献青春之力。构建人类命运共同体美好目标的实现，需要青年一代添砖加瓦，肩负起承前启后、继往开来的青春责任。新时代中国青年应志存高远，以人类命运共同体为引领和规范，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，始终维护联合国权威、践行真正的多边主义，参与落实全球发展倡议和全球安全倡议，参与推动经济、安全、气候环境、生物多样性、公共卫生、知识产权等层面的全球治理。

推动构建人类命运共同体是中国式现代化的本质要求之一。作为构建人类命运共同体的生力军，新时代中国青年矢志奋斗、施展才干的舞台必将更加广阔。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)