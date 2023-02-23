人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

秦刚会见东盟秘书长高金洪

2023年02月23日05:17 | 来源：新华网
小字号

　　新华社雅加达2月22日电（记者汪奥娜）当地时间2月22日，外交部长秦刚在雅加达会见东盟秘书长高金洪。

　　秦刚说，东盟是最成功的区域合作组织之一，在国际地区形势深刻演变的背景下，东盟地位更加重要。当前，中国东盟全面战略伙伴关系发展势头良好。今年是习近平主席提出建设更为紧密的中国东盟命运共同体、共建“一带一路”倡议10周年，也是中国加入《东南亚友好合作条约》20周年。中方愿与东盟持续推进“五大家园”建设，不断充实双方全面战略伙伴关系内涵，将继续支持东盟秘书处工作，共同推动中国东盟合作取得新成就，东亚合作取得新发展。

　　秦刚表示，当前，世界经济复苏乏力，乌克兰危机延宕，地缘博弈阴霾持续聚集，亚太面临要和平还是要对抗、要合作还是要分裂的道路抉择。中方坚定支持维护东盟中心地位，支持东盟坚持战略自主、开放包容，不选边站队、不针对第三方，愿同东盟携手应对挑战，共同抵制“脱钩断链”“设垒筑墙”。

　　高金洪赞赏中方长期以来对东盟一体化建设的高度重视和宝贵支持，表示中国是首个加入《东南亚友好合作条约》的大国，也是东盟至关重要的战略伙伴。双方关系定位实现战略提升，合作不断深化，互信持续增强。期待同中方一道，推动东盟中国全面战略伙伴关系迈上新台阶，共同维护地区和平稳定繁荣。

　　双方表示将加快自贸区3.0谈判进程，推动《区域全面经济伙伴关系协定》高质量实施，培育更多经济增长点，使本地区继续成为全球发展高地，将共同办好中国东盟博览会20周年活动。

　　双方将有序加快恢复人员往来，促进中国东盟民心相通。

　　双方将推动“南海行为准则”磋商取得新进展，为维护南海和平稳定进一步提供制度保障。

　　同日，秦刚集体会见东盟常驻代表委员会成员。双方认为，中国东盟合作互利共赢、富有活力，惠及双方11国20亿民众，将加强地区可持续发展同全球发展倡议对接，办好中国东盟农业发展和粮食安全合作年，拓展旅游交通、数字经济、灾害应对、清洁能源、医疗卫生、能力建设等各领域合作，促进本地区互联互通，增强供应链韧性。秦刚强调，中方将继续以东盟为周边外交优先方向，坚定支持东盟团结和共同体建设，围绕促进经济增长、维护地区稳定、加强人文交流三大支柱，夯实中国东盟全面战略伙伴关系。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部