新华社雅加达2月22日电（记者汪奥娜）当地时间2月22日，外交部长秦刚在雅加达会见东盟秘书长高金洪。

秦刚说，东盟是最成功的区域合作组织之一，在国际地区形势深刻演变的背景下，东盟地位更加重要。当前，中国东盟全面战略伙伴关系发展势头良好。今年是习近平主席提出建设更为紧密的中国东盟命运共同体、共建“一带一路”倡议10周年，也是中国加入《东南亚友好合作条约》20周年。中方愿与东盟持续推进“五大家园”建设，不断充实双方全面战略伙伴关系内涵，将继续支持东盟秘书处工作，共同推动中国东盟合作取得新成就，东亚合作取得新发展。

秦刚表示，当前，世界经济复苏乏力，乌克兰危机延宕，地缘博弈阴霾持续聚集，亚太面临要和平还是要对抗、要合作还是要分裂的道路抉择。中方坚定支持维护东盟中心地位，支持东盟坚持战略自主、开放包容，不选边站队、不针对第三方，愿同东盟携手应对挑战，共同抵制“脱钩断链”“设垒筑墙”。

高金洪赞赏中方长期以来对东盟一体化建设的高度重视和宝贵支持，表示中国是首个加入《东南亚友好合作条约》的大国，也是东盟至关重要的战略伙伴。双方关系定位实现战略提升，合作不断深化，互信持续增强。期待同中方一道，推动东盟中国全面战略伙伴关系迈上新台阶，共同维护地区和平稳定繁荣。

双方表示将加快自贸区3.0谈判进程，推动《区域全面经济伙伴关系协定》高质量实施，培育更多经济增长点，使本地区继续成为全球发展高地，将共同办好中国东盟博览会20周年活动。

双方将有序加快恢复人员往来，促进中国东盟民心相通。

双方将推动“南海行为准则”磋商取得新进展，为维护南海和平稳定进一步提供制度保障。

同日，秦刚集体会见东盟常驻代表委员会成员。双方认为，中国东盟合作互利共赢、富有活力，惠及双方11国20亿民众，将加强地区可持续发展同全球发展倡议对接，办好中国东盟农业发展和粮食安全合作年，拓展旅游交通、数字经济、灾害应对、清洁能源、医疗卫生、能力建设等各领域合作，促进本地区互联互通，增强供应链韧性。秦刚强调，中方将继续以东盟为周边外交优先方向，坚定支持东盟团结和共同体建设，围绕促进经济增长、维护地区稳定、加强人文交流三大支柱，夯实中国东盟全面战略伙伴关系。

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