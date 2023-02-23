人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

老挝大力推动农业发展

本报记者  孙广勇
2023年02月23日05:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据老挝媒体近期报道，近年来老挝政府更加重视推广国内农产品，2022年老挝农产品进口额较2021年减少954万美元，预计2023年粮食产量将增至239万吨。今年1月，老挝政府的工作报告显示，该国农业相关产业2023年增长率预计在2.5%左右，占国内生产总值的17.2%。

　　农业是老挝经济的重要支柱。老挝降水丰富、热量充足，自然条件适合发展农业。中部和北部地区土壤肥沃，适合耕作；东部和南部地区以山地为主，适合林业和畜牧业发展。水稻是老挝最主要的粮食作物，种植面积占全国农作物种植面积的85%。全国超过70%的居民种植水稻，基本实现自给自足。老挝主要出口木薯、咖啡、香蕉、大米等农作物，进口精制动物饲料、精制糖等加工农产品。

　　2022年12月，老挝总理宋赛·西潘敦在第九届国会第四次会议上表示，政府努力推动农业发展，鼓励私营企业加大对化肥和动物饲料的投资和生产，以满足市场日益增长的需求。政府还鼓励发展食品生产企业，特别是扩大蔬菜、水果、肉、蛋和鱼等供应，以保证国内需求。

　　老挝农林部提出新的农业发展目标，即通过发展清洁、安全和可持续的农业，确保国家粮食安全，并按照工业化和现代化的目标，建设对国民经济有重大贡献的农业生产体系。农林部部长佩·蓬皮帕表示，为实现这一目标，首先要种植更多农作物，减少农产品进口，同时种植更多可供加工出口的农作物，提高出口附加值、增加销售额。例如，鼓励农民生产更多大米，饲养牲畜、鱼类和家禽等，种植咖啡、甜玉米等加工农产品。农林部针对不同农作物种类分别设定年产量目标。

　　为提高农业生产效率，老挝政府提出要发挥国内资源优势，改进农业生产系统，进一步夯实农业基础设施，用科技促进农业现代化。在政府推动下，老挝的农业发展正悄然发生着变化：南塔省的农田里建起了塑料大棚，正在试种新品种蔬菜；沙湾拿吉省的稻田中，小型农机替代了耕牛；在琅勃拉邦省的郊区，现代农业试验站初步建成；一些地区开始积极发展有机农业和优质农产品生产……为建立消费者和海外市场对老挝农产品的信心，农林部还提出加快发展以中小企业为重点的农业综合企业，让企业更便利地获得低息贷款、开展贸易，打开产品销售市场。

　　近年来，中老经贸合作愈加紧密。随着中老铁路通车、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效等，高水平农产品贸易更加便利、农产品关税得到减免，区域设施联通和贸易畅通得到进一步发展，为老挝农业发展创造了新机遇。老挝国家主席府部长开玛妮·奔舍那表示，期待和中方的合作能加速老挝农业转型，助力老挝实现农业现代化之梦。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月23日 17 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部