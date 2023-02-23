本报记者 孙广勇

据老挝媒体近期报道，近年来老挝政府更加重视推广国内农产品，2022年老挝农产品进口额较2021年减少954万美元，预计2023年粮食产量将增至239万吨。今年1月，老挝政府的工作报告显示，该国农业相关产业2023年增长率预计在2.5%左右，占国内生产总值的17.2%。

农业是老挝经济的重要支柱。老挝降水丰富、热量充足，自然条件适合发展农业。中部和北部地区土壤肥沃，适合耕作；东部和南部地区以山地为主，适合林业和畜牧业发展。水稻是老挝最主要的粮食作物，种植面积占全国农作物种植面积的85%。全国超过70%的居民种植水稻，基本实现自给自足。老挝主要出口木薯、咖啡、香蕉、大米等农作物，进口精制动物饲料、精制糖等加工农产品。

2022年12月，老挝总理宋赛·西潘敦在第九届国会第四次会议上表示，政府努力推动农业发展，鼓励私营企业加大对化肥和动物饲料的投资和生产，以满足市场日益增长的需求。政府还鼓励发展食品生产企业，特别是扩大蔬菜、水果、肉、蛋和鱼等供应，以保证国内需求。

老挝农林部提出新的农业发展目标，即通过发展清洁、安全和可持续的农业，确保国家粮食安全，并按照工业化和现代化的目标，建设对国民经济有重大贡献的农业生产体系。农林部部长佩·蓬皮帕表示，为实现这一目标，首先要种植更多农作物，减少农产品进口，同时种植更多可供加工出口的农作物，提高出口附加值、增加销售额。例如，鼓励农民生产更多大米，饲养牲畜、鱼类和家禽等，种植咖啡、甜玉米等加工农产品。农林部针对不同农作物种类分别设定年产量目标。

为提高农业生产效率，老挝政府提出要发挥国内资源优势，改进农业生产系统，进一步夯实农业基础设施，用科技促进农业现代化。在政府推动下，老挝的农业发展正悄然发生着变化：南塔省的农田里建起了塑料大棚，正在试种新品种蔬菜；沙湾拿吉省的稻田中，小型农机替代了耕牛；在琅勃拉邦省的郊区，现代农业试验站初步建成；一些地区开始积极发展有机农业和优质农产品生产……为建立消费者和海外市场对老挝农产品的信心，农林部还提出加快发展以中小企业为重点的农业综合企业，让企业更便利地获得低息贷款、开展贸易，打开产品销售市场。

近年来，中老经贸合作愈加紧密。随着中老铁路通车、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效等，高水平农产品贸易更加便利、农产品关税得到减免，区域设施联通和贸易畅通得到进一步发展，为老挝农业发展创造了新机遇。老挝国家主席府部长开玛妮·奔舍那表示，期待和中方的合作能加速老挝农业转型，助力老挝实现农业现代化之梦。

《 人民日报 》（ 2023年02月23日 17 版）

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