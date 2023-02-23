景超平

“为和平奋起，为正义奋起，不要侵略战争！”近期，菲律宾部分“慰安妇”受害者和相关权益保护组织、菲律宾民众在日本驻菲律宾大使馆前举行活动、高喊口号，敦促日本政府正视历史。

日本政府在近期提交给联合国人权理事会的报告中，只字不提二战期间强征“慰安妇”的暴行，引发受害国民众的愤怒。埃斯特莉塔和娜西萨是菲律宾仍然在世且尚能外出活动的两名“慰安妇”幸存者，她们也参加了当天的抗议活动。“只要还走得动，就一定会坚持抗争，我们就是人证！”

1944年，年仅14岁的埃斯特莉塔在家乡巴科洛德市一个集市上被日本士兵绑架，不幸成为“慰安妇”。如今已经93岁的她依然坚持参加论坛和集会，要求日本政府正式道歉、赔偿。“我不会停下。如果我死了，我的子孙还会继续揭露战争罪行，我不希望下一代再受同样的苦。”埃斯特莉塔说。

据菲律宾“慰安妇”权益保护组织“菲律宾祖母联盟”协调人莎伦·席尔瓦介绍，日军1942年至1945年侵占菲律宾期间，强征约1000名当地妇女充当“慰安妇”。自“菲律宾祖母联盟”1994年成立以来，共有174名“慰安妇”受害者先后加入，如今仍在世的已为数不多。她们年纪最大的96岁，最小的也已92岁。

1942年，14岁的玛丽亚·罗莎在拾柴时被一名日本军官和另外两名士兵抓获，并惨遭凌辱。一怒之下，罗莎加入了当地抗日组织人民解放军游击队。一年后她再次被抓获，并被带到一家改建的医院内，被迫与另外6名菲律宾女性成为“慰安妇”。1997年，70岁的罗莎去世，她至死都没有等到正义的到来。

席尔瓦说，日本政府继续无视菲律宾“慰安妇”问题，这非常不公正，“慰安妇”幸存者们已经忍受半个多世纪的痛苦。“我们敦促日本正视过去，真诚反省侵略历史”。

1993年2月，菲律宾政府首次正式向日本政府提出：“日本必须采取措施，解决日军强迫菲律宾妇女充当‘慰安妇’的责任和赔偿问题”。1999年3月，菲律宾众议院人权委员会发布决议，继续要求日本政府制定“慰安妇”赔偿法。2007年，菲律宾国会再次提出议案，要求日本道歉。

菲律宾民间也从未放弃为“慰安妇”受害者争取权益和正义。由菲律宾“慰安妇”受害者及其拥护者组成的“菲律宾‘慰安妇’权利倡导者”组织自1988年以来，在菲律宾、日本、美国多次发起诉讼抗争。该组织在近期的一份声明中表示，日本政府多次选择忽视“慰安妇”问题，令人愤怒。历史会记住日军的暴行。

《 人民日报 》（ 2023年02月23日 17 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)