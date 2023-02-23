本报记者 邹 松

非洲联盟（非盟）第三十六届首脑会议2月18日至19日在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部举行。本届峰会主题是“非洲大陆自由贸易区协定年：加快非洲大陆自由贸易区的实施”。会议强调，在全球地缘政治冲突日益加剧、世界经济复苏仍充满不确定性的背景下，非洲各国应进一步团结一致，加快非洲大陆自由贸易区（非洲大陆自贸区）建设，推动非洲一体化，促进非洲经济及社会平稳发展。

多方呼吁加快贸易一体化

非盟委员会主席法基在峰会开幕式上呼吁非洲各国领导人专注于非洲要实现的主要目标，包括加快非洲大陆自贸区建设、推进非洲一体化和非盟《2063年议程》等。与会领导人一致同意，将积极落实非洲大陆自贸区协定，减少区域内贸易壁垒，促进贸易一体化。

非洲大陆自贸区于2021年1月正式启动，对扩大区域内国家间贸易、实现优势产业互补、增强经济发展自主性具有重要意义。世界银行与非洲大陆自贸区秘书处去年6月发布的报告预测，从2022年至2035年，非洲国家有望新增1800万个就业岗位，帮助5000万人摆脱极端贫困。

根据非盟《2063年议程》第一个十年规划（2014年至2023年）的执行情况，非洲在加速非洲大陆自贸区建设、促进经济社会可持续发展方面取得很大进步。法基表示，54个非盟成员国签署了非洲大陆自贸区协定。截至2022年11月，44个成员国已交存批准书。

联合国非洲经济委员会代理执行秘书佩德罗呼吁非洲国家协调一致，为推动非洲大陆自贸区建设共同努力。佩德罗认为，非洲大陆自贸区将提升非洲大陆内部贸易水平，让供应链更靠近本土，药品、食品和化肥等基本产品实现一定程度的自给自足。同时，非洲大陆自贸区协定给妇女和青年提供更多就业机会，有助于减少不平等和贫困，提高社会包容性。

“很高兴看到非盟对挖掘非洲大陆自贸区潜力和创造就业机会的高度重视。”联合国秘书长古特雷斯在会上强调，非洲拥有丰富的自然资源和人力资源，但也面临巨大挑战，因此必须加大对非洲的投资和资金支持。

在这次峰会上，科摩罗总统阿扎利接替塞内加尔总统萨勒，担任为期一年的非盟轮值主席。阿扎利表示，非洲各国必须为改善人民生活付出一致努力。

自贸区建设稳步推进

目前，非洲大陆自贸区协定三阶段谈判中的前两阶段已经基本完成。其中，第二阶段涉及知识产权、投资和竞争政策的谈判。非洲大陆自贸区秘书长瓦姆凯莱·梅内透露，《原产地规则议定书》在非洲经济史上首次达到88.3%的一致性，“在非洲贸易的近5000种产品中，已有88.3%的产品拥有一套单一的贸易规则。这将推动非洲大陆成为更具吸引力的投资目的地，加速工业化进程。”

据了解，非洲大陆自贸区协定谈判正加紧进行第三阶段的《数字贸易议定书》以及《妇女和青年贸易议定书》审议。《数字贸易议定书》将建立一个框架，通过取消跨境数字贸易关税、采用共同的电子认证和电子信任机制与技术、保护源代码等促进非洲内部数字贸易。同时，当前非洲妇女参与经营的中小企业占非洲国家国内生产总值的近60%，创造了约4.5亿个就业机会。非洲青年处于技术进步的前沿，善于利用新技术推动电子商务发展。因此，议定书专门面向妇女和青年群体制定相关政策。

各国在推动跨区域贸易联通方面也取得积极进展。去年，代表非洲大陆5个地区的8个国家——喀麦隆、埃及、加纳、肯尼亚、毛里求斯、卢旺达、坦桑尼亚和突尼斯，成为非洲大陆自贸区首批“自由贸易试点国”。这些国家在瓷砖、电池、药品、棕榈油、橡胶等10类商品内，可以根据协定所规定的最低贸易要求进行贸易，这意味着这些国家的相关产品能以最优惠价格进入彼此市场。

坦桑尼亚投资、工业和贸易部部长基贾济表示，坦桑尼亚成品咖啡于去年7月出口到加纳，成为第一个在非洲大陆自贸区市场上进行贸易的产品。他说：“坦桑尼亚开始真正感受到从13亿多人口的非洲一体化市场中受益。”去年9月，肯尼亚制造的电池也运抵加纳，这是两国在非洲大陆自贸区框架下的首次贸易。

助推非洲实现繁荣发展

梅内在峰会上祝贺并欢迎南部非洲关税同盟最近提交的各项相关市场准入协议，称这是“促进非洲内部贸易实现的重要一步”。南非总统拉马福萨表示，南非将重点关注非洲大陆自贸区协定的落实，“我们将与南部非洲关税同盟的邻国一道，尽快敲定在非洲大陆自贸区框架内的各项产业协议，它将为南非及周边国家开辟前所未有的机会。”

近日，南非酝酿了10多年的《一站式边境哨所法案》终获通过，该法案旨在协调南非陆路入境港与其邻国之间的人员和货物流动。南非政府计划为此投入60亿兰特（1美元约合19兰特），升级其与6个邻国接壤的基础设施。“这是南非推动落实非洲大陆自贸区协定的关键一步。”南非内政部部长莫特索亚莱迪日前表示，“不能让卡车司机在边境一待就是72小时。如不彻底改革边境管理方式，加入非洲大陆自贸区就没有价值。”

为尽快推动落实自贸区协定，非洲大陆自贸区秘书处2022年11月推出“电子关税手册”，进一步实现贸易数字化、便利化，确保贸易和海关部门轻松获取关税减让表。这一手册同时也增强了其他相关利益者使用关税表、商品分类和组织关税相关工作的知识和能力。

在促进金融包容性方面，去年年初发布的泛非支付结算系统旨在方便非洲国家实现本币交易。目前各方正加速推进落实这一支付结算系统，力争2023年底前实现非洲五大区域全覆盖，非洲所有中央银行将在2024年底前签约，所有商业银行将在2025年底前签约。由于非洲大陆存在42种货币，泛非支付结算系统将大大降低货币兑换成本，每年为非洲大陆节省约50亿美元。

去年，非盟联合相关机构发起成立非洲大陆自贸区调整基金，旨在支持成员国和私营部门有效参与并适应新的贸易环境。预计未来6到10年内，非洲大陆自贸区调整基金需要筹措100亿美元，用于推进自贸区协定的落实执行，基金将由缔约国自愿捐款、赠款和技术援助等方式组成。

非盟经济发展、贸易、工业和矿业专员阿尔伯特·穆昌加在近期的非盟执行理事会会议中指出，非洲大陆自贸区是非洲产业转型的关键资产，它将帮助非洲国家跟上全球产业链重新整合的步伐，非洲不能一直停留在资源出口地的困境中。“非洲大陆自贸区本身就是非洲最大的发展项目，将助推非洲大陆实现繁荣发展，我们不能停下前进的脚步。”

（本报约翰内斯堡2月22日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月23日 17 版）

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