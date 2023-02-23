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中国代表就改进联合国维和行动阐述中方立场

2023年02月23日05:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社联合国2月21日电  中国常驻联合国副代表戴兵21日出席联大维和特委会一般性辩论时发言，就改进联合国维和行动阐述中方立场。

　　戴兵说，维和行动是联合国维护国际和平与安全的重要手段。当前，全球性挑战层出不穷，单边主义、冷战思维和霸凌行径扰乱世界安宁，国际和平与安全面临的不确定性和不稳定因素持续上升。在此背景下，要落实好“为维和而行动+”倡议，继续改进维和行动，更好发挥维和行动作用。第一，要加强维和行动的统筹谋划。第二，要切实保障维和人员安全。第三，要不断加强维和伙伴关系。

　　戴兵还说，中方是联合国维和行动主要出兵国和第二大维和摊款国，并设立了8000人维和待命部队。中方牵头成立联合国维和人员安全之友小组，就维和人员安全问题举办了多场专题活动，为增进维和人员安全发挥积极作用。中方将继续坚定维护以联合国为核心的国际体系，积极参与联合国维和行动，同各方一道，为维护国际和平与安全作出更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月23日 03 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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