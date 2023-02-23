本报记者 韩 硕 谢亚宏 任 彦

爱琴海畔，希腊最古老的大学——雅典大学，绿树掩映，春光正好。中希文明互鉴中心成立仪式2月20日在这里举行。近日，中国国家主席习近平复信雅典大学维尔维达基斯教授等希腊学者，祝贺中希文明互鉴中心成立。复信在希腊引发热烈反响。接受本报记者采访的人士表示，习近平主席站在人类文明发展的高度，阐释了文明交流互鉴的深刻意义，为人类破解时代难题贡献中国智慧，进一步夯实推动构建人类命运共同体的人文基础。

“这对我们所从事的工作而言是极大的支持”

“收到习近平主席给我们的复信，我们真是太幸运了！非常感谢习近平主席对我们工作的支持和鼓励！”雅典大学哲学与科学史系教授维尔维达基斯是信件发起人之一，说起收到复信时的心情，他至今难掩兴奋：“我们给习近平主席写信介绍了中心的筹备情况和发展规划，希望向习近平主席报告这个好消息，分享这份喜悦！”

2019年习近平主席对希腊国事访问期间，同希腊领导人共同倡导文明交流互鉴。访后，双方积极落实领导人共识，筹建中希文明互鉴中心。维尔维达基斯说：“习近平主席在复信中强调文明交流对于希中两国以及世界发展的意义，展现出一位大国领导人的深邃思想和远见卓识。”

信件的另一位发起人、帕特雷大学哲学系教授帕夫洛斯·康托斯表示：“收到习近平主席的复信，是无上的荣耀。习近平主席说，现在，两国建立中希文明互鉴中心，致力于推动中希文明交流互鉴、促进各国文明发展，具有十分重要的历史和时代意义。我和希腊文化及教育界同行都觉得深受鼓舞，这对我们所从事的工作而言是极大的支持。”

康托斯认为，当今世界正面临百年未有之大变局，加强人文交流和文明互鉴，能化解矛盾、消弭隔阂，是理解其他国家文明和人民最重要的方式之一。“这不仅对促进希中交流意义重大，对加强各种文明交流互鉴也很重要，它有助于推动构建人类命运共同体。希中两大文明的对话将成为世界典范。”

“中心的工作将马上开展起来，一批希中学者将奔赴对方国家开展研学活动，在提升学术水平、丰富研究成果的同时，不断促进民心相通。”维尔维达基斯表示，相信未来希中人文交流会更加顺畅，双方务实合作将取得更多成果。

“对于促进世界和平与发展具有重要意义”

萨洛尼卡亚里士多德大学是中希文明互鉴中心的希方合作高校之一，该校孔子学院希方院长罗拉·佐卡里多在中心成立仪式现场聆听了习近平主席的复信。她深有感触地说：“听到中心成立的消息后，许多希腊学生都表现出浓厚兴趣，纷纷前来询问如何参与中心活动。我们会为中心发展贡献全部力量。”

“习近平主席的复信令我们倍感振奋，也让我们对进一步加强希中文化交流充满信心和期待。”雅典大学副校长迪米特里·卡拉迪马斯介绍，过去十年，约有2000名希腊学生在雅典大学外语系注册学习中文，约有630名中国学生在现代希腊语教学中心学习希腊语。中国多所设有希腊语系的高校与雅典大学签订了合作协议。2023年，“中国—希腊文明比较”联合硕士项目即将迎来首批学员。

毕业于雅典大学法学院的埃莱尼·祖纳库现在是一名法官，她非常喜欢中国文化，正利用业余时间学习中文。“习近平主席的复信让希腊年轻人深受鼓舞，进一步拉近了希中两大文明古国的距离，增进了两国人民的感情。”她表示，将努力学习中文，争取早日到中国去学习交流，近距离感受中华文明的博大精深。

“读到这封复信时，我的脑海中浮现出2019年习近平主席对希腊进行国事访问时的情景。”雅典大学古希腊考古、历史和文学学士专业英语教学部主任埃莱妮·卡拉曼伦戈对本报记者说，当时，习近平主席在希腊《每日报》发表题为《让古老文明的智慧照鉴未来》的署名文章，在希腊各界引发强烈共鸣。“习近平主席的复信再次强调了文明交流互鉴对于促进人类社会发展的重要意义。文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。复信体现了对传承和发展人类文明的重视，对于促进世界和平与发展具有重要意义。只要坚持兼容并蓄、开放包容，就能推动人类文明不断发展繁荣。”

“尽管相距数千公里，但希中两国之间的友谊纽带和文明联结日益深厚。正如习近平主席所指出的，中希文明蕴含的价值观、世界观、宇宙观、人生观、科学观、文化观等博大精深、历久弥新，一定能够为人类破解时代难题、推动构建人类命运共同体提供重要的精神指引。”希腊教育和宗教事务部副部长安吉洛斯·西里戈斯表示。

“展现出中国对不同文明兼容并蓄、开放包容的态度”

“习近平主席给希腊学者复信，展现出中国对不同文明兼容并蓄、开放包容的态度。”希腊国际问题学者乔治·佐戈普鲁斯表示，2019年，习近平主席访问希腊时强调了文明交流互鉴的重要意义，希腊学者深受启发。不同文明只有加强对话，互学互鉴，各国才能携手共建美好世界，让文明的光芒熠熠生辉。

希腊副总理皮克拉梅诺斯表示，希中文明互鉴中心的成立意义重大，期待加强两个伟大的古老文明之间的比较研究，拉紧两国学生学者间的联系，促进两国人民更好了解彼此，推动各领域务实合作向前发展。

“我从这封信中感受到习近平主席对加强文明交流互鉴事业的大力支持。”希腊教育和宗教事务部前负责高等教育事务的秘书长阿波斯托利斯·季米特罗普洛斯说：“交流互鉴是文明发展的本质要求。正如习近平主席所强调的，我们要促进人类社会发展、共同构建人类命运共同体，就必须深入了解和把握各种文明的悠久起源和丰富内容，让一切文明的精华造福当今、造福人类。”

“在新媒体技术持续发展和新社交平台不断涌现的当下，不同国家和民族之间的互动愈发频繁。我们要以开放的心态和开阔的视野，兼容并蓄、开放包容，这样人类文明就会不断发展繁荣。”雅典大学校长萨诺斯·季莫普洛斯表示。

刚刚过去的2022年是中希建交50周年，也是中希文化和旅游年。一系列内容丰富、形式多样的庆祝活动深化了两国之间的务实合作和人文交流，巩固了两国人民的友谊。雅典中国文化中心主任任刃表示，2019年，习近平主席在希腊《每日报》发表的署名文章《让古老文明的智慧照鉴未来》中指出，要促进文化交流合作，办好雅典孔子学院和雅典中国文化中心，持续扩大两国人员交往，从两国悠久的文明中汲取源源不断的滋养，做文明对话的表率。这些年来，通过不断加强文明对话和人文交流，中希两国人民走得更近、更亲。

“未来，中心将围绕联合人才培养、科学研究、社会服务和中外人文交流开展各项工作，以学生和学者的双向流动促进中国—希腊、中国—欧洲的民心相通，推动实施共建‘一带一路’倡议，推动构建人类命运共同体。”中希文明互鉴中心中方秘书长王勇表示，将与希方携手努力建设好中心，不断推动中希文明交流互鉴、促进各国文明发展。

《 人民日报 》（ 2023年02月23日 03 版）

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