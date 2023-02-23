新华社仰光2月22日电（记者张东强）缅甸国家管理委员会22日晚发布命令，宣布在西北部军区的瑞保镇、韦莱镇和阿亚道镇实施军事管制。

命令说，为更有效地实施安全、法治和地区和平工作，根据现行宪法相关条款在这些地区实施军事管制，由地方军事长官负责行使行政和司法权力。

本月2日晚，缅甸国家管理委员会宣布在实皆省、钦邦等4个省和4个邦的37个镇实施军事管制。

2021年3月以来，缅甸国家管理委员会在仰光省、曼德勒省和钦邦等的多个地区实施军事管制。

2021年2月，缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及全国民主联盟部分高级官员被军方扣押。缅甸临时总统敏瑞发布命令，宣布实施为期一年的紧急状态，国家权力移交给国防军总司令敏昂莱。国防军总司令部随后成立国家管理委员会，敏昂莱出任委员会主席。缅甸国防和安全委员会分别于2022年1月31日和7月31日宣布延长全国紧急状态6个月。2023年2月1日，缅甸国防和安全委员会宣布再次延长全国紧急状态6个月，将国家各项职责移交给国家管理委员会主席、国防军总司令。缅甸国家管理委员会当晚发布命令，敏昂莱继续担任国家管理委员会主席和国家总理。

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