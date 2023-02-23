新华社东京2月22日电（记者钱铮）日本宇宙航空研究开发机构22日发布报告说，火箭第一级主发动机电源系统出现异常，导致日本新一代主力运载火箭H3本月17日的首次发射中止。

这份关于H3火箭发射中止原因的调查报告说，上述火箭第一级的LE-9主发动机点火后，该火箭级的控制系统检测到异常信号，飞行控制软件因此停止倒计时，未向固体火箭推进器发出点火信号，导致发射中止。经调查，检测到异常信号的原因是火箭第一级的LE-9主发动机电源系统出现异常。

报告说，电源系统异常可能是因为受到火箭箭体或地面设备的电力状态影响，但这枚H3火箭、火箭运载的卫星以及地面设备并没发生损坏。有关机构将继续调查原因并采取对策，争取在3月10日前的发射备选时间内再次尝试发射。

H3火箭是日本现役主力运载火箭H2A火箭的后继型号。这枚H3火箭原定于17日上午在日本南部鹿儿岛县的种子岛宇宙中心进行首次发射，将一颗地球观测卫星“大地3号”送入轨道。但火箭第一级主发动机点火成功后，固体火箭推进器没有点火，火箭未离开发射台。

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