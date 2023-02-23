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日本粉丝惜别大熊猫“永明”“樱浜”和“桃浜”

2023年02月23日00:16 | 来源：新华网
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　　新华社日本白浜2月22日电　通讯：日本粉丝惜别大熊猫“永明”“樱浜”和“桃浜”

　　新华社记者姜俏梅 吕周南

　　22日，日本和歌山县白浜町碧空如洗，当地“冒险世界”乐园的工作人员为3只大熊猫返回中国做好最后准备。上午10时，载着白浜大熊猫家族的“顶梁柱”——“永明”和它的双胞胎女儿“樱浜”“桃浜”的大卡车缓缓离开园区驶向关西国际机场，约200名工作人员用力挥舞手中画有熊猫的小旗子，大声呼喊“拜拜”“加油”。

　　这3只大熊猫将由“冒险世界”乐园园长今津孝二全程护送前往成都大熊猫繁育研究基地。至此，“冒险世界”的大熊猫数量降为4只，且全部为雌性大熊猫。

　　1994年9月，近两岁的“永明”来到“冒险世界”。28年来，它先后与“梅梅”和“良浜”配对成功，是“冒险世界”乐园里16只大熊猫幼崽的父亲。“冒险世界”也因此拥有了海外最大的大熊猫人工圈养种群。目前“永明”已满30岁，是世界上第二高龄圈养雄性大熊猫。“樱浜”和“桃浜”生于2014年12月，是“冒险世界”里的第一对雌性双胞胎。

　　21日是3只大熊猫最后一次接受参观日。前来告别的参观者绕着熊猫馆排起长队，最长等待时间一度达到两小时。馆内参观区被分隔成前后各两个观看区域，每批进入的参观者只可停留约3分钟。上午11时，以 “美食家”闻名的“永明”正四仰八叉地半躺在木台上专心吃着竹子。观众们纷纷用手机、相机记录下这珍贵的一刻。“桃浜”在隔壁房间呼呼大睡，即便如此“熊猫迷”依旧大呼“可爱！”当天“樱浜”因处在发情期没能露面，令不少“樱浜”粉丝略感遗憾。

　　“它们就是我的家人。”从京都赶来的尾岛幸枝一边说一边用手帕擦着眼角：“‘永明’要走了，我很伤心。它们的一切我都爱。”

　　“8年前‘樱浜’‘桃浜’出生的时候，我和妻子开始交往，经常一起到这里约会看大熊猫。”井野口智昭带着妻子和一岁的儿子特意从神户赶来与“永明”父女告别。

　　“虽说上周刚来过，但是今天是最后一天，无论如何也得来。” 日本大叔山本当天一个人驾车从京都赶来，“这是最后的机会，我一定要和它们一起共度这一刻。”

　　“我看到了传说中‘永明’把前臂肘放在右脚掌上吃竹子的样子了，拍下了它闭眼享受美食的画面！”在东京从事室内设计的伊藤从熊猫馆出来时难掩兴奋。

　　戴着同款熊猫帽子的森山将和夫妇最近两年迷上了大熊猫，几乎每个月都要从爱知县驱车6小时来看大熊猫。“有些不舍，但想到‘永明’长期在白浜养育了这么多宝宝，我们希望他回到故乡健康长寿。”森山说，“有机会的话我们还想去中国探望它们。”

　　园区长桌上摆放着两张长3.5米、宽1米的条幅，供游客留言。中午时分，条幅上已被写得满满当当。“祝你们幸福，我一定会去中国看你们！”“‘永明’爸爸我们永远不会忘了你，一定要健康长寿啊！”“希望‘永明’成为世界最长寿大熊猫”。一位刚刚赶到的游人只能在条幅上不到1厘米宽的边缘写下一行小字：“期待‘樱浜’‘桃浜’早生贵子！永远幸福！”

　　这两张写满祝福的条幅将和3只大熊猫一起送交成都大熊猫繁育研究基地。

　　21日下午，“冒险世界”乐园为3只大熊猫举行了盛大欢送会，线上线下共计约1.5万人共同回顾了3只大熊猫在“冒险世界”的经历。中国驻大阪总领馆代总领事方炜受邀上台代读总领事薛剑致辞说，“永明”家族作为中日友好使者，与日本民众建立了深厚的友好情谊，为推动中日民间友好作出不可替代的特殊贡献。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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