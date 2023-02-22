由中国人民对外友好协会主办，人民网、中共呼和浩特市委、呼和浩特市人民政府承办的“汉字缘”2022国际故事大会决赛于2023年1月10日在内蒙古呼和浩特市圆满落幕。本次故事大会以“义”为主题，旨在借“义”传递世界文明交流互鉴、相知相融的理念，凝聚携手前行、迈向未来的力量。

70余国的近3000名选手因汉字结缘，跨越山海，热情报名踊跃参与。来自多哥共和国的选手高飞和阿富汗选手马弟、西班牙选手卢卡斯荣获“汉字缘”2022国际故事大会三等奖。

高飞的祖国是位于西非的多哥共和国，“‘义’字从开始就是我最爱的汉字之一，一撇一捺加一点，好读又好记。可随着学习的深入，发现可能是我小瞧了这个书写简单的汉字，因为包含它的词语太多了，从‘仁义、道义、信义、仗义、情义、正义’到‘深明大义、义不容辞、义无反顾、舍生取义、见义勇为、义薄云天、大义凛然’等等。”高飞说，“早在上世纪70年代，当时自己并不富裕的中国就克服了重重困难援建了坦桑尼亚和赞比亚两国间的铁路，为中非友谊树立了丰碑。这让我想到了‘仗义’。”

高飞感慨道：“我想我会把在中国看到和听到的一个个有情有义的故事带回国、讲下去。‘义’的哲学一定还会不断散发出新的智慧和生命力，也必将会继续让来自五湖四海的我们受益。”

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