由中国人民对外友好协会主办，人民网、中共呼和浩特市委、呼和浩特市人民政府承办的“汉字缘”2022国际故事大会决赛于2023年1月10日在内蒙古呼和浩特市圆满落幕。本次故事大会以“义”为主题，旨在借“义”传递世界文明交流互鉴、相知相融的理念，凝聚携手前行、迈向未来的力量。

70余国的近3000名选手因汉字结缘，跨越山海，热情报名踊跃参与。来自俄罗斯的选手爱德华与乌克兰选手克秀莎、德国选手亚尼克荣获“汉字缘”2022国际故事大会二等奖。

爱德华说，在俄语里也有一个与汉语“义”字意义相同的单词，叫做честь。它有两个意思，一个是表示尊重，有义气的人总是值得尊重的；另一个意思，是光荣的事业，愿意为公众利益挺身而出。小时候在俄罗斯乡村目睹村民们齐心协力、不顾自身安危，成功扑灭火灾自救的这段经历，让爱德华不禁联想到8·21重庆北碚山火，一样的舍身取义，一样的团结互助，一样的感人至深。

爱德华感慨道：“‘义’在俄罗斯人心中，‘义’在中国人心中，‘义’在世界上每个人的心中，正是因为心中有‘义’，这个世界才会越来越美好。”

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