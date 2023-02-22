新华社斯德哥尔摩2月21日电（记者和苗）当地时间2月21日，诺贝尔可持续发展基金会主席彼得·诺贝尔宣布，将首届可持续发展特别贡献奖授予中国气候变化事务特使解振华，以表彰他对全球应对气候变化以及可持续发展事业的巨大贡献。

解振华通过视频发表讲话说，中国面临发展、民生、减贫、环保等多重任务，要在几十年内走过发达国家二三百年的工业化、城镇化之路，还要在更短时间内把污染、排放控制住、降下来，从碳达峰到碳中和，难度超乎想象。中国领导人富有远见，比较早就明确不能走先污染、后治理的老路，积极探索可持续发展道路，相继治理酸雨、沙尘暴、江河流域和城市空气污染，效果显著。

他说，自己多年来一直从事生态环保、资源节约、循环经济和气候变化相关工作，亲身经历了可持续发展和生态文明在中国从理念到实践的过程。“中国实践表明，保护生态环境、应对气候变化的行动非但不会阻碍经济发展，相反能培育新的增长动能，创造新的就业机会，提高发展的质量和效益。”

中国驻瑞典大使崔爱民当天出席颁奖仪式，代表解振华领奖并致辞。

诺贝尔可持续发展基金会最初于2007年由诺贝尔家族在瑞士苏黎世成立，其前身为诺贝尔慈善信托基金。该基金会鼓励可持续解决方案的研究、开发、行动和实施，并设立可持续发展奖项，表彰那些为可持续发展作出杰出贡献的个人或机构。

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