中国气候变化事务特使获颁诺贝尔可持续发展基金会可持续发展特别贡献奖
2023年02月22日22:44 | 来源：新华网
小字号
新华社斯德哥尔摩2月21日电（记者和苗）当地时间2月21日，诺贝尔可持续发展基金会主席彼得·诺贝尔宣布，将首届可持续发展特别贡献奖授予中国气候变化事务特使解振华，以表彰他对全球应对气候变化以及可持续发展事业的巨大贡献。
解振华通过视频发表讲话说，中国面临发展、民生、减贫、环保等多重任务，要在几十年内走过发达国家二三百年的工业化、城镇化之路，还要在更短时间内把污染、排放控制住、降下来，从碳达峰到碳中和，难度超乎想象。中国领导人富有远见，比较早就明确不能走先污染、后治理的老路，积极探索可持续发展道路，相继治理酸雨、沙尘暴、江河流域和城市空气污染，效果显著。
他说，自己多年来一直从事生态环保、资源节约、循环经济和气候变化相关工作，亲身经历了可持续发展和生态文明在中国从理念到实践的过程。“中国实践表明，保护生态环境、应对气候变化的行动非但不会阻碍经济发展，相反能培育新的增长动能，创造新的就业机会，提高发展的质量和效益。”
中国驻瑞典大使崔爱民当天出席颁奖仪式，代表解振华领奖并致辞。
诺贝尔可持续发展基金会最初于2007年由诺贝尔家族在瑞士苏黎世成立，其前身为诺贝尔慈善信托基金。该基金会鼓励可持续解决方案的研究、开发、行动和实施，并设立可持续发展奖项，表彰那些为可持续发展作出杰出贡献的个人或机构。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
分享让更多人看到
- 评论
- 关注