新华社北京2月22日电 题：回应和平呼唤 展现责任担当——中外人士谈全球安全倡议

新华社记者马卓言、成欣、曹嘉玥

外交部21日举办“全球安全倡议：破解安全困境的中国方案”蓝厅论坛，正式发布《全球安全倡议概念文件》，系统阐述了全球安全倡议的核心理念和原则，明确了重点合作方向和平台机制。

与会中外人士认为，全球安全倡议进一步明确了构建人类命运共同体的路径，回应了国际社会对维护世界和平的普遍关切，展现了中国守护全球安全的坚定决心和责任担当。概念文件的发布将有助于进一步凝聚国际共识，推动倡议框架下的双边和多边合作，帮助各国更加有效应对传统和非传统安全领域的各种挑战。

2022年4月，习近平主席郑重提出全球安全倡议，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，倡导走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。倡议体现了人类命运共同体理念的核心要义，目前已有80多个国家和地区组织表示赞赏支持。

斯洛文尼亚前总统图尔克在论坛开幕式视频致辞中表示，当今世界安全问题突出，紧张局势加剧，冷战思维在一些西方国家盛行，给国际沟通交流造成很大困难。全球安全倡议的提出恰逢其时，为全球安全对话与合作提供了强有力的理念框架。倡议强调尊重所有国家的主权、领土完整和尊严，不干涉别国内政，这些正是联合国宪章宗旨和原则所宣示的重要价值观。

概念文件将全球安全倡议的核心理念与原则归纳为“六个坚持”：坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；坚持尊重各国主权、领土完整；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则；坚持重视各国合理安全关切；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。

中国国际问题研究院国际战略研究所所长朱中博表示，面对前所未有的多重安全困境，“六个坚持”明确了有效维护世界和平安宁的理念指引、基本前提、根本遵循、重要原则等。

联合国前秘书长潘基文在论坛开幕式视频致辞中表示，只有坚持真正的多边主义，才能更好地应对日益增多的全球挑战，维护全球安全。

专家指出，制定发布《全球安全倡议概念文件》是中方推进落实全球安全倡议的一项重要举措。这份文件进一步阐释了倡议的核心理念和原则，针对当前最突出最紧迫的国际安全关切提出20个重点合作方向，涵盖发挥联合国作用、推动政治解决热点问题、应对传统和非传统安全挑战、完善全球安全治理等多个方面，并就倡议合作平台和机制提出设想。

习近平外交思想研究中心秘书处处长吴晓丹表示，这为解决全球的安全难题提供了更系统的思路、更可行的举措，也为全球安全倡议进一步走深走实擘画了路径，为守护世界和平指明了方向。

在谈及国际热点问题时，许多与会嘉宾表示，中国在乌克兰问题上始终立足是非曲直，恪守客观公正，坚持劝和促谈，为缓和局势、化解危机发挥了负责任、建设性作用。

“这正是我们需要采取的方法和态度。”美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯认为，解决国际热点问题，各国应秉持联合国宪章宗旨和原则，积极推动协商对话，一味地军事扩张只会让世界陷入危机的泥潭。

“安全问题是双向的、联动的，只顾一个国家的安全而罔顾其他国家安全，牺牲别国安全而谋求自身所谓的绝对安全是不可行的，最终也会贻害自身。”吴晓丹说，摒弃冷战思维和霸权主义，树立人类命运共同体意识，才能形成合力共迎挑战。

“构建人类命运共同体是应对传统和非传统领域安全挑战的根本方案。”英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义认为，面对世纪疫情、气候变化、粮食安全、难民危机等问题，构建人类命运共同体理念回应了全人类的共同期待，适用于各种政治制度。

“依照‘六个坚持’，沿着20个重点合作方向，借助五大类合作平台和机制，必将有效凝聚全球共识、汇聚国际合力，极大地促进人类和平的事业，彰显人类文明的新境界、新高度。”朱中博说。

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