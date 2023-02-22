人民网罗马2月22日电 （记者谢亚宏）“江山如此多娇——2023中国艺术名家米兰新春画展”21日在意大利米兰中国文化中心开幕。米兰各侨团负责人、意大利社会名流、艺术学校师生、华人代表等200多人出席了画展开幕式。

意大利中华诗书画艺术联合会会长周建煌主持开幕式。展览总协调人、米兰中国文化中心主任李群来、画展总策划、著名策展人余根晖等致辞表示，此次展出的绘画作品以中国的名山大川、自然景观为主题。通过绘画艺术览展，拉近中意距离，更好地弘扬中国传统文化，增进中外艺术交流的同时，期待此展览能更好激励海内外中华儿女为实现中华民族伟大复兴而团结奋斗。

本次展览共有来自中国各地128位著名画家的249幅作品参展，90%为中国美术家协会会员，有8位是现任或曾任省级美术家协会主席或副主席。其中李宝林、蔡超、李庚、范扬、舒建新、罗江、李晓军、徐里、崔东湑、周石峰、方土、崔进、贾荣志、张留成、王平等14位参展画家是中国国家画院院务委员或研究员，这表明艺术家们对此次展览的重视，米兰公众也因此能够欣赏到全国各地艺术名家的精湛作品。

中国美术家协会副主席徐里发来祝贺展览开幕的视频讲话。展览由凤凰卫视高级顾问、清华大学美术学院博士生导师王鲁湘担纲学术主持。著名山水画家、中国国家画院院务委员李宝林、李可染画院院长李庚、中国收藏家爱协会会长罗伯健出任艺术顾问。

中国文化艺术促进会主席、中国美术家协会副主席杨晓阳，中国美术家协会副主席徐里，中国美术家协会副主席、解放军艺术学院美术系主任李翔、著名美术理论家王仲、王鲁湘为本次展览题写了标题和书法贺词。

开幕仪式上，国韵文华书画院正式宣布了2023年年度艺术家名单。

此次展览由米兰中国文化中心、中国国韵文华书画院主办，意大利中华诗书画艺术联合会承办，意大利博兰当代文化艺术中心、意大利手拉手意中文化交流协会、北京藏友之家艺术空间协办。展览得到了李可染画院、中国收藏家协会、米兰侨界的大力支持。

本次展览将持续一个月，至3月21日结束。

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