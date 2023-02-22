【环球时报综合报道】“对于乌克兰危机，中国将继续劝和促谈，与国际社会一道共同推动对话协商，谋求共同安全。”21日，中国外交部长秦刚在北京举行的“全球安全倡议：破解安全困境的中国方案”蓝厅论坛上表示，中国将为政治解决乌克兰危机提供中国智慧。连日来，中国接连表态对乌克兰危机劝和促谈，特别是将发表关于政治解决乌克兰危机的立场文件吸引了国际社会极大关注。在俄乌冲突爆发一周年之际，世界越来越多国家希望这场冲突能早日结束。21日，俄罗斯总统普京在莫斯科发表国情咨文。他表示，俄罗斯“尽了一切可能，讨论以和平方式解决这场最艰难的冲突……但西方仍然打算将乌克兰的地区冲突转变为全球对抗”。美国等西方国家一边继续对俄乌冲突拱火浇油，一边频频对中国的劝和努力进行抹黑。对此，外交部发言人汪文斌21日表示，事实早已撕下美国“和平捍卫者”的假面具，暴露了其“唯恐天下不乱”的真面目。美方应当切实反思自身所作所为，停止再做拱火浇油、趁火打劫、趁机牟利的事情，和中方一样真正致力于劝和促谈。

“中国‘深切关注’乌克兰危机”，奥地利《信使报》称，中国外交部长秦刚21日出席“全球安全倡议：破解安全困境的中国方案”蓝厅论坛开幕式并发表主旨演讲，再次谈到中国为推动政治解决乌克兰危机所做的努力。秦刚表示，乌克兰危机全面升级已近一年，局势走向备受国际关注。中方对冲突不断加剧甚至导致失控深感忧虑。

秦刚强调，危机爆发以来，中国始终立足是非曲直，恪守客观公正。“中国将继续劝和促谈，为政治解决乌克兰危机提供中国智慧，与国际社会一道共同推动对话协商，解决各方关切，谋求共同安全”。对于西方借机对中国的抹黑，秦刚表示，我们敦促有关国家立即停止拱火浇油，停止向中国甩锅推责，停止鼓噪“今日乌克兰，明日台湾”。

21日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅抵达莫斯科，开启其欧洲之行的最后一站。当天，王毅与俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫举行了会谈。王毅22日将会见俄外长拉夫罗夫。俄罗斯《商业咨询日报》21日称，王毅是带着中方关于乌克兰危机的“和平方案”访问莫斯科的，因此备受各界关注。莫斯科国立大学亚非国家研究所所长马斯洛夫称，对许多欧洲国家来说，俄乌停战的想法正是他们所希望的；但对美国来说，中国在乌克兰危机问题上加大力度劝和促谈，是一个令其非常痛苦和尴尬的话题，因为美国担忧中国可能因此提高自己的声望。

俄《论据与事实》网站称，考虑到美国仍支持继续冲突，中国想让双方坐到谈判桌前的可能性不大。不过，中国的和平计划是希望创造一个有利的和平氛围，这总体上符合大部分欧洲人对冲突的想法，他们对这场冲突已经厌倦了。

21日，乌克兰外长库列巴在与北约秘书长斯托尔滕贝格和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利会谈后的记者会上表示，王毅与他已举行了会谈，分享了“中国和平计划的关键细节”。他说，目前乌方正等待具体文件的送达，“一收到文件就会仔细研究并得出结论”。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建21日接受《环球时报》记者采访时表示，俄乌冲突已经一周年，当前冲突前景仍不明朗，甚至有加剧的态势。如果俄乌冲突无限制持续下去，对世界经济和安全带来的负面效应将不断扩大，这违背绝大多数国际社会成员的共同利益。在这个时候，中国需要仗义执言，代表国际社会大多数表达共同的意愿。中国将发表关于政治解决乌克兰危机的立场文件，发出劝和促谈的声音是非常必要的。

普京：“美国和西方挑起了战争”

21日，俄罗斯总统普京发表2023年度国情咨文，再度阐明俄在乌克兰开展特别军事行动的目的，并强烈批评美国和西方。据俄新社报道，普京表示，俄罗斯尽了一切可能来解决和平问题，“我们做了一切努力，耐心地进行谈判，讨论以和平方式解决这场最艰难的冲突”。他称，俄罗斯多年来一直准备与西方对话，但遭到忽视和拒绝。

“是美国和西方挑起这场战争”。俄新社称，普京在国情咨文中将矛头对准美西方。他称，“是他们挑起战争，我们动用力量，为的是阻止战争”。普京表示，西方已花费1500亿美元帮助基辅，并向其提供武器。西方“没有隐瞒它们希望俄罗斯永远灭亡的想法”，“打算将乌克兰的地区冲突转变成全球对抗”。作为反击，普京宣布俄将暂停参与此前和美国签署的《新削减战略武器条约》。

对于普京发表的国情咨文，法新社称，美国总统国家安全事务助理沙利文对普京有关“西方挑起了战争”的讲话反驳称，这种说法是“荒谬的”。报道称，美国总统拜登即将在波兰就俄乌冲突爆发一周年发表演讲，了解演讲内容的沙利文称，拜登不会“在以外交方式结束战争的愿景方面勾勒任何细节”，相反，他认为乌克兰冲突是“民主与专制政权之间全球斗争的转折点”。

事实早已撕下了美国“和平捍卫者”的假面具

美国公开拒绝通过对话谈判来解决乌克兰危机，并对中国的劝和努力进行抹黑。美国有线电视新闻网（CNN）21日在网站首页头条报道称，“尽管中方在欧洲展开魅力攻势，将自己塑造成劝和促谈者”，但随着美国及其盟国重申支持乌克兰并加强军援，中俄不断加深的伙伴关系引起了西方的警觉。美国国务卿布林肯日前称，中国知道“如果向俄罗斯提供致命性支援，将面临的后果”。

对此，汪文斌21日表示，美方是乌克兰战场最大的武器提供者，昨天美方还宣布再向乌克兰提供5亿美元军事援助，美方现在却不断散布“中方提供武器”的虚假信息，居心何在？美方口口声声要维护和平，实际上却大发战争财，美国的军工企业从乌克兰战场赚得盆满钵满，良心何在？美方曾在阿富汗推行要“战斗到最后一个阿富汗人”的政策，难道今天还要让乌克兰“战斗到最后一个乌克兰人”吗？

崔洪建说，美国和西方一些势力之所以利用俄乌局势来抹黑攻击中国的和平倡议，并鼓噪“今日乌克兰，明日台湾”，是企图把中国和俄乌问题做“双重绑定”，这样有利于在西方阵营里动员和联合反对中国的势力。

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员张弘对《环球时报》记者表示，在中国为维护世界和平而努力时，西方却无视事实，将台湾问题与乌克兰问题类比，企图利用俄乌冲突遏制中国发展，并将祸水引到亚洲，打破亚太和平稳定发展前景，目的十分阴险。

“西方把乌克兰战争看作是地缘政治的转折点，认为世界各国在这场民主与专制的生死之战中天然会站在西方一边。然而，西方之外的国家对此的看法与欧美并不一致。”在俄乌冲突一周年之际，印度前国家安全顾问梅农在美国《外交》杂志上撰文称，对于刚经历疫情浩劫的多数发展中国家来说，最重要的问题并不是乌克兰战争，目前它们正面临着债务危机、经济放缓和气候变化等重大挑战。在它们看来，乌克兰战争“关乎欧洲的未来而非世界的未来”，这场战争吸引了太多注意力，使世界忽视了这个时代更紧迫的全球性问题。

英国《金融时报》引述德国全球与区域研究所所长纳里卡尔的话称，中国的立场是希望促成俄乌和平对话，并且强调这场旷日持久的冲突将让全球付出经济代价。她称，中国在俄乌问题上的立场是把自己定位为南方国家（发展中国家），这一做法“非常聪明”，这表明中国更重视维护受这场冲突影响的南方国家的安全和利益，这必然在大部分南方国家中获得支持。

【环球时报驻俄罗斯、德国特派特约记者 隋鑫 青木 环球时报记者 丁雅栀 刘海生 陶短房 陈康 柳玉鹏 】

(责编：贾文婷、徐祥丽)