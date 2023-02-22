【环球时报特约记者 辛斌】据俄塔社21日报道，根据联合国安理会20日晚公布的日程安排，定于21日下午开会讨论“北溪”天然气管道遭破坏事件，会上将就俄罗斯提出的调查爆炸事件的决议草案进行表决。据俄罗斯卫星网21日报道，由于美国增加对乌克兰冲突的参与，俄罗斯外交部召见美国驻俄罗斯大使琳恩 特雷西，向其表示抗议。另外，俄方还要求美方就“北溪”事件作出解释。

上周，俄罗斯在联合国安理会提出了这份决议草案，提请在联合国秘书长的主持下，对“北溪”管道被炸事件进行独立的国际调查。据俄罗斯卫星通讯社21日报道，联合国消息人士透露，该草案呼吁查出事件的执行者、赞助者、组织者和同谋者。

据路透社21日报道，俄罗斯当天再次呼吁瑞典分享有关“北溪”管道爆炸的调查结果。俄罗斯驻瑞典使馆通过社交媒体喊话：“自‘北溪’管道遭到破坏以来，已经过去了近5个月。然而，瑞典当局一直保持沉默。瑞典领导人在害怕什么？”

俄塔社21日引用印度国际事务专家坎瓦尔·西巴尔的话称，西方大多数国家对“北溪”天然气管道的恐怖袭击保持沉默，这一事实不言自明。

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