参考消息网2月21日报道 欧洲《现代外交》网站2月18日刊登题为《中国式现代化的本质》的文章，作者为意大利经济学家、国际关系专家贾恩卡洛·埃利亚·瓦洛里。文章摘编如下：

与西方化的生产体系不惜一切代价要将西方化的愿景强加给全世界不同，中国式现代化并不是中国想要强加给其他国家的愿景。

为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴是中国式现代化建设的基本使命。

在当前改革时期，中国社会生产力正在得到解放和发展，推动国家建设迈出重大步伐，这就提供了充满新活力的体制保证，为快速发展创造了物质条件。中国特色社会主义为国家现代化建设提供了更加全面的制度保障、更加坚实的物质基础和更加积极主动的精神力量。

中国式现代化的推进、理论认识的深化、战略的不断成熟和经验的不断丰富都在一系列思想、新见解和前瞻性结论的推动下成为现实，这就丰富和发展了现代化理论。这是对多年来推动中国取得历史性成就和变化的那些理论的新的分析成果。

与一些人大肆宣传的不同，世界上并不存在单一的现代化模式（更不存在应该通过暴力强行推广的现代化模式，虽然我们已对此见怪不怪），也不存在标准、通用的指导手册。

对中国式现代化理论的分析，从根本上就是要深刻总结实践中的经验教训以及世界其他国家在现代化过程中的失误，以此为基础，管理好一个拥有庞大人口的国家。

正如我在之前一些文章中所说的，从过去到现在，一些国家选择了为自身利益去暴力掠夺殖民地、把落后留给殖民地的做法。相比之下，中国式现代化则强调了互利共赢。

要深刻认识那些推进和实现中国式现代化所必须牢牢把握的原则：一边支持和巩固发展逻辑，一边坚持深化改革开放。这一核心原则把政治保证、制度保证、群众看法及价值观视为根本原则。这些是中国式现代化理论的重要组成部分，具有重要的理论和现实意义。

与其他现代化进程不同，中国式现代化并不寻求通过暴力把自身愿景强加给世界，而是寻求改善自己的国家。中国式现代化能否成为其他国家和人民的榜样？历史将告诉我们。

(责编：贾文婷、徐祥丽)