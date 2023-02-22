人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

《拉美黄皮书：拉丁美洲和加勒比发展报告（2021～2022）》在京发布

2023年02月22日15:30 | 来源：人民网-国际频道
小字号

《拉美黄皮书：拉丁美洲和加勒比发展报告（2021～2022）》 人民网记者 张荣摄
《拉美黄皮书：拉丁美洲和加勒比发展报告（2021～2022）》
人民网记者 张荣摄

人民网北京2月22日电（记者张荣）2月22日，由中国社会科学院拉丁美洲研究所和社会科学文献出版社在京联合召开《拉美黄皮书：拉丁美洲和加勒比发展报告（2021～2022）》发布会。

社会科学文献出版社副总编辑童根兴、中国社会科学院拉丁美洲研究所所长柴瑜在会上致辞。拉美所专家周志伟、杨建民、张勇、林华、谌园庭进行了专题发言。中国社会科学院拉丁美洲研究所副所长高程主持会议。

据悉，《拉丁美洲和加勒比发展报告》是由中国社会科学院拉丁美洲研究所组织编写、综合回顾与展望拉美和加勒比地区形势的年度研究性报告。2022版拉美皮书是第21份报告。

《拉丁美洲和加勒比发展报告（2021～2022）》总结认为，2021年以来，拉美形势的变化表现为四个突出特点：意识形态极化和政治碎片化现象加剧，经济复苏呈脆弱性和不确定性，返贫问题成为拉美国家的现实挑战，拉美国家战略自主意识上升但区域合作艰难前行。其中，新冠疫情依然是影响拉美政治、经济、社会和国际关系的核心因素。

黄皮书指出，在拉美地区，大国博弈持续升温，地区外交深度调整，拉美国家战略自主意识上升。2021年至今，以合作与援助为主要形式的疫苗外交成为拉美国家对外交往的重心。美拉关系进入新一轮调适期，美国在拉美地区战略收缩不可避免。另一方面，中拉合作依然延续高效节奏，经贸合作仍是中拉关系的压舱石，双方在共建“一带一路”合作等方面取得新突破，尤其自由贸易谈判成为拉美多国对华合作的优先目标。“全球发展倡议”成为中国谋划下阶段中拉关系的核心思路。

研讨会总结了2021年以来拉美形势变化的主要特点及其根源，并展望拉美地区形势的新变化、新趋势，其中最值得一提的是中拉关系取得新突破。2021年以来，中拉关系在各方面稳步进展。中国国家主席习近平应拉共体轮值主席国墨西哥邀请在拉共体第六届首脑峰会上作视频致辞，中国与尼加拉瓜复交，中拉论坛第三届部长会议通过《中国—拉共体论坛第三届部长会议宣言》和《中国—拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2022—2024）》两份成果文件，中国和阿根廷签署共建“一带一路”合作协议，均显示出中拉政治关系取得新突破，中拉整体合作取得新进展。

发布会上，与会专家还围绕“中拉合作”展开了热烈讨论，分别就拉美政治、经济、社会和国际关系以及中拉在各领域的合作与发展发表了各自见解并展开讨论。

(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部