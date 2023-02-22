《拉美黄皮书：拉丁美洲和加勒比发展报告（2021～2022）》

人民网记者 张荣摄

人民网北京2月22日电（记者张荣）2月22日，由中国社会科学院拉丁美洲研究所和社会科学文献出版社在京联合召开《拉美黄皮书：拉丁美洲和加勒比发展报告（2021～2022）》发布会。

社会科学文献出版社副总编辑童根兴、中国社会科学院拉丁美洲研究所所长柴瑜在会上致辞。拉美所专家周志伟、杨建民、张勇、林华、谌园庭进行了专题发言。中国社会科学院拉丁美洲研究所副所长高程主持会议。

据悉，《拉丁美洲和加勒比发展报告》是由中国社会科学院拉丁美洲研究所组织编写、综合回顾与展望拉美和加勒比地区形势的年度研究性报告。2022版拉美皮书是第21份报告。

《拉丁美洲和加勒比发展报告（2021～2022）》总结认为，2021年以来，拉美形势的变化表现为四个突出特点：意识形态极化和政治碎片化现象加剧，经济复苏呈脆弱性和不确定性，返贫问题成为拉美国家的现实挑战，拉美国家战略自主意识上升但区域合作艰难前行。其中，新冠疫情依然是影响拉美政治、经济、社会和国际关系的核心因素。

黄皮书指出，在拉美地区，大国博弈持续升温，地区外交深度调整，拉美国家战略自主意识上升。2021年至今，以合作与援助为主要形式的疫苗外交成为拉美国家对外交往的重心。美拉关系进入新一轮调适期，美国在拉美地区战略收缩不可避免。另一方面，中拉合作依然延续高效节奏，经贸合作仍是中拉关系的压舱石，双方在共建“一带一路”合作等方面取得新突破，尤其自由贸易谈判成为拉美多国对华合作的优先目标。“全球发展倡议”成为中国谋划下阶段中拉关系的核心思路。

研讨会总结了2021年以来拉美形势变化的主要特点及其根源，并展望拉美地区形势的新变化、新趋势，其中最值得一提的是中拉关系取得新突破。2021年以来，中拉关系在各方面稳步进展。中国国家主席习近平应拉共体轮值主席国墨西哥邀请在拉共体第六届首脑峰会上作视频致辞，中国与尼加拉瓜复交，中拉论坛第三届部长会议通过《中国—拉共体论坛第三届部长会议宣言》和《中国—拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2022—2024）》两份成果文件，中国和阿根廷签署共建“一带一路”合作协议，均显示出中拉政治关系取得新突破，中拉整体合作取得新进展。

发布会上，与会专家还围绕“中拉合作”展开了热烈讨论，分别就拉美政治、经济、社会和国际关系以及中拉在各领域的合作与发展发表了各自见解并展开讨论。

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