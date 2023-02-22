新华社北京2月22日电 俄乌冲突升级已将近一年，乌克兰还在苦等西方承诺却未兑现的330亿欧元财政援助。

根据德国基尔世界经济研究所一项研究，相比各种导弹、装甲车辆、武器弹药等军事援助源源不断，西方给乌克兰画的财政援助“大饼”仅兑现了不到一半。

2022年3月24日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，一名男子观看屏幕上美国总统拜登（右四）、欧盟委员会主席冯德莱恩（右三）、加拿大总理特鲁多（右二）、德国总理朔尔茨（右一）出席七国集团峰会合影仪式的画面。（新华社记者郑焕松摄）

苦等剩下一半多

据英国《金融时报》20日报道，基尔世界经济研究所发现，自去年2月俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动以来，欧洲联盟和美国、加拿大、德国、英国、日本、法国等西方国家承诺以贷款和赠款形式提供财政援助，总计640亿欧元。但截至去年12月底，乌克兰财政部仅收到310亿欧元。

其中，欧盟宏观财政援助机制和欧洲投资银行总共承诺提供300亿欧元，在西方承诺对乌财政援助总额中占大头，仍有175亿欧元未打到乌克兰政府账上。美国的兑现率同样不到50%，迄今“拖欠”120亿欧元。

不同于直接的军事援助以及人道主义援助，财政援助主要用于支援乌克兰政府财政开支、支持乌克兰经济，比如修复基础设施。对欧盟而言，最终目的是帮助乌克兰走“融入欧洲”道路。

这是2022年8月23日在西班牙马德里拍摄的欧元和美元纸币。（新华社记者孟鼎博摄）

基尔世界经济研究所学者克里斯托夫·特雷贝施指出，部分来自欧盟的财政援助获批时间长达6个月，对陷入战事、基础设施开销大、军队需要经费的乌克兰政府而言，这样的滞后“无疑是个问题”。

乌克兰政府顾问、基辅经济学院创办人季莫菲·米洛瓦诺夫说，西方承诺的财政援助“在支付方面存在问题，表现为多变、延迟且不稳定”。

米洛瓦诺夫说，“去年夏天情况最糟糕，当时西方国家承诺的多，兑现的少”，今年情况应该会有所改善。

这是2022年3月24日在比利时布鲁塞尔欧盟总部拍摄的欧盟峰会现场。新华社发（欧盟供图）

欧洲被美“带节奏”

欧盟十几年前就开始向乌克兰提供宏观财政援助。这是欧盟用于帮助相邻伙伴国应付财政收支危机的一种特殊援助工具。那段时期，乌克兰在“亲欧”和“亲俄”之间摇摆，财政援助是欧盟拿捏乌方的手段之一。

俄乌冲突去年2月升级后，乌克兰加快申请加入欧盟的步伐，并于6月获得欧盟候选成员国地位。只是，欧盟委员会最近一份评估报告称，乌克兰整体上仍处于加入欧盟的“早期准备阶段”。

与此同时，在美国挑头和施压下，西方对乌军事援助却不断加码，逐步打破禁忌，从单兵防空导弹、反坦克导弹，到火箭炮、装甲车，再到主战坦克，甚至讨论提供战斗机，不断拱火递刀，鼓动对抗。

另一方面，欧洲国家追随美国对俄实施多轮制裁，尤其是针对俄罗斯石油和天然气。随着危机持续，制裁反噬效应日益显现，欧洲陷入能源危机，供应链阻滞。据《金融时报》报道，欧盟成员国不得不动用大量财政资金用于应对俄乌冲突升级给本国带来的经济影响。这些开支远远超过欧盟对乌克兰承诺的援助额。

2019年5月20日，在德国蒙斯特，北约快速反应部队装甲车及直升机参与演示。（新华社记者单宇琦摄）

比利时布鲁盖尔研究所数据显示，作为欧盟成员国中乌克兰的最大双边援助国，德国去年承诺把国内生产总值(GDP)的7.21%用于国内能源补贴，是对乌克兰承诺援助额的20倍。荷兰、意大利、英国、西班牙、法国等国状况类似。

基尔世界经济研究所指出，西方对乌援助呈现“美国主导、欧洲追随”模式。特雷贝施说：“援助乌克兰的节奏正在由美国人设定。”

欧盟去年11月承诺2023年给予乌克兰“定期且可预见的财政援助”，每月大概15亿欧元，年度总额最高将达180亿欧元。对此，法国前欧洲议会议员弗洛里安·菲利波在推特批评说，这意味着光法国就要每月支付3亿欧元，而法国人民正面临经济困难。“你是否意识到这是完全疯狂之举？请停下来！”（陈丹）

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