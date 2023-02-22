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中国代表敦促有关方面就“北溪”管道被破坏事件作出令人信服的解释

2023年02月22日13:47 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月21日电 中国常驻联合国代表张军21日在安理会审议“北溪”管道问题时发言，敦促有关方面就“北溪”管道被破坏事件作出令人信服的解释。

　　他说，“北溪”天然气管道是重大跨国基础设施和能源运输动脉。去年9月管道被破坏，对全球能源市场和生态环境产生了重大负面影响。越来越多的情况表明，此次“北溪”管道被破坏不是意外事故，而是人为蓄意进行的，并且从物理条件看，很难想象非国家行为体有能力独自实施这样的破坏。去年9月在安理会举行的公开会上，许多国家都呼吁对事件开展调查，以还原事实真相，查明责任者。这也是中方的立场，中方支持加快调查进程，迅速查明事实真相。

　　他说，全球化时代，国与国之间的能源、交通、通信合作日益紧密，跨国基础设施建设遍布各个大洲和大洋。任何对跨国基础设施的蓄意破坏都是恶性行为。如果不能查明“北溪”管道被破坏的原委和责任者，将会发出错误信号，让那些图谋不轨者认为他们可以为所欲为。对此事开展客观、公正、专业的调查，尽早公布调查结果并追究有关责任，不仅关乎事件本身，也关乎全球跨国基础设施安全，与每个国家的利益和关切都息息相关。联合国作为最具权威性和代表性的国际机构，可以为开展国际调查、保障跨国基础设施安全发挥积极、建设性作用。中方欢迎俄罗斯在安理会提出的决议草案，认为就“北溪”管道被破坏问题授权开展国际调查有重要意义。

　　他说，面对详实的材料和完整的证据，一句简单的“完全虚假、纯属捏造”显然不足以回应来自全世界的诸多疑问和关切。中方期待有关方面作出令人信服的解释，这样的要求完全是正当的、合理的。

　　2022年9月底，由俄罗斯经波罗的海向欧洲输送天然气的“北溪”管道遭遇爆炸。各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。俄罗斯曾多次呼吁共同调查，但遭西方国家拒绝。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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