新华社北京2月22日电 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京21日发表国情咨文，痛批西方国家不但“挑起战争”，而且“意图将在乌克兰的局部冲突演变为全球对抗”。

美国全球霸权，搞事情！

俄罗斯卫星通讯社报道，普京当天在俄罗斯联邦会议（议会）发表的国情咨文持续1小时45分钟，是历年来持续时间最长的咨文之一。

他说：“我此时发表演讲，正值俄罗斯处于艰难和具有分水岭意义的时刻，全世界发生根本的、不可逆转的变化时期。”

谈及俄乌冲突时，普京表示“我们没有与乌克兰人民交战，我已经多次谈到这一点”，“挑起乌克兰冲突、冲突升级以及伤亡人数增长的全部责任在西方精英身上”。

普京说，美国不顾他国利益，试图巩固其全球霸权地位。他指责美国等西方国家“试图借别人的手点燃欧洲战火，消灭竞争对手”。

普京说，西方意图将在乌克兰的局部冲突演变升级为全球对抗，让俄罗斯遭受战略性失败。然而，“他们不能不认清，在战场上打败俄罗斯是不可能的”。

普京认为，西方关于希望在顿巴斯实现和平的承诺已变为“粗劣的谎言”，俄罗斯则“尽一切可能以和平方式解决顿巴斯问题”。

普京批评美国和北大西洋公约组织在俄罗斯边境附近“加速部署了一系列军事基地和秘密生化实验室，在演习中开辟了未来军事行动的战场”。他警告称，西方国家正在增加对乌克兰的武器供应，如果西方向乌克兰供应更多远程武器装备，俄方将不得不清除这些威胁。

俄美关系恶化，该怪谁？

普京说，俄美关系恶化要“归功于”美国。

“众所周知，美国已经退出了《反弹道导弹条约》，”普京说，“一切已成为过去。两国关系非常重要，（但是）已经恶化了，这完全要‘归功于’美国。”

这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。（新华社记者刘杰摄）

小布什总统时期，美国于2002年单方面正式退出美苏1972年签署的《反弹道导弹条约》，以尽快部署导弹防御系统，这直接导致美俄矛盾激化。

美俄《中导条约》2019年失效后，《新削减战略武器条约》是两国间唯一军控条约。俄罗斯去年8月宣布被迫暂时退出该条约的核查机制，原因是“美方一直希望在不考虑当前现实条件的情况下重启核查活动，为美国创造单边优势并剥夺俄罗斯在美国领土进行核查的权利”。

普京在国情咨文中表示，俄罗斯将暂停执行《新削减战略武器条约》，“不是退出条约，而是暂停履行”。

这是1月6日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的克里姆林宫。新华社发（亚历山大摄）

普京披露，美国通过北约就《新削减战略武器条约》向俄罗斯发出最后通牒，“即你们要履行一切，而我们将自行其是”。

普京说：“他们希望检查我们的国防设施。在当前对峙条件下，这简直荒谬。”

西方经济制裁，不管用！

普京在国情咨文中说，西方企图通过制裁使俄罗斯民众受创，但这一打算落空了，“事实证明俄罗斯的经济和管理体系比西方想象的要稳固得多”。

俄罗斯去年2月24日对乌克兰发起特别军事行动后，欧洲国家和美国对俄罗斯国家和私人企业实施制裁，冻结了俄罗斯在海外数千亿美元的资产。

人们在俄罗斯首都莫斯科街头拍照（2022年12月21日摄）。新华社发（亚历山大摄）

普京说，“他们企图切断与俄罗斯企业的业务往来，将俄罗斯金融体系踢出沟通渠道，目的是压垮俄经济，阻断俄出口，打击俄罗斯的收入……盗取我们的外汇储备，企图使卢布爆贬，引发破坏性的通货膨胀”，但这些手段没有奏效。

“与2021年12月相比，俄罗斯卢布在我们国际结算中的占比已经翻了一番，达到三分之一，”普京说，“我相信，我们有机会在其他领域取得类似突破。”

普京表示，需要在俄罗斯建立有效的内部经济联通和物流走廊，扩大具有前景的对外经济联系。他预计俄罗斯2023年内需会增长，国内企业将抓住机会，填补市场上西方公司撤出后出现的空缺。（杨舒怡）

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