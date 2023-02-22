图为迪拜商会主要负责人参加年会讨论会。 迪拜媒体办公室供图

人民网迪拜2月22日电 （记者管克江）迪拜商会主席阿卜杜勒·阿齐兹·古莱尔21日在迪拜商会年会上表示，中国是迪拜乃至阿联酋最大的贸易伙伴，迪拜商会愿积极推动加强阿中经济合作。

迪拜商会是中东地区最大的商业会员组织。阿卜杜勒·阿齐兹·古莱尔在年会上介绍，去年迪拜商会会员同比增长20%，达到34.76万家，会员出口和转口贸易额超过2720亿迪拉姆（1美元约合3.67迪拉姆）。

自2021年起，迪拜商会下辖三个商会：迪拜商会、迪拜国际商会和迪拜数字经济商会，分别侧重商业服务、国际业务和数字经济发展。去年，迪拜商会新增5.6万家会员，在四个国际城市新设代表处，吸引了200多家初创企业。

图为迪拜商会主席在年会上发表致辞。迪拜媒体办公室供图

阿卜杜勒·阿齐兹·古莱尔说，迪拜商会将致力于改善迪拜商业环境，吸引外国投资，鼓励数字经济发展，并支持会员企业扩大对外投资。他还宣布迪拜商会将成立“家族企业中心”，支持家族企业的代际传承。

迪拜数字经济商会主席奥马尔·乌莱马在年会上表示，迪拜将努力成为全球数字经济的创新中心。迪拜国际商会主席苏尔坦·艾哈迈德·苏莱伊姆说，迪拜将发挥自身优势，与合作伙伴分享投资经验。

在接受人民网记者专访时，阿卜杜勒·阿齐兹·古莱尔表示，他于1985年首次访问中国，之后又多次访华，每次都惊叹于中国发生的巨大变化。中国发生的历史性成就要归功于中国领导人的远见卓识，也要归功于中国人民的努力奋斗。

当前，阿联酋与中国的经济和政治关系处于历史最好时期。中国是迪拜乃至阿联酋最重要的贸易伙伴。迪拜商会愿发挥自身作用，促进阿中务实合作不断发展。他表示，共建“一带一路”是一项伟大的倡议，参与各方可以发挥各自优势，加强对话，共赢发展。

迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·阿里·拉希德·卢塔在接受人民网记者专访时表示，加入迪拜商会的中国企业约6000多家，总量不算大，但增速很快。他曾多次访问中国，发现中国的城市与迪拜有众多相通之处：都有着良好的基础设施、都致力于对外开放。迪拜是共建“一带一路”的重要节点，已成为海湾和中东地区的经济和贸易转口中心，迪拜与中方的务实合作前景广阔。

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