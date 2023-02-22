人民网开罗2月21日电（记者黄培昭、沈小晓）中国驻埃及大使廖力强20日应邀出席中埃企业家研讨会，并围绕中国经济形势、中埃经贸合作成果与潜力、“一带一路”倡议框架下推动对埃投资、落实中阿峰会成果等做主旨演讲。埃及投资与自由区总局首席执行官海巴、埃及外交部亚洲事务部助卡米勒、埃及企业家协会秘书长艾尔曼扎拉维，驻埃及使馆经商公参周振成等嘉宾一同出席。活动由埃及企业家协会主办，中埃企业、金融机构、贸易投资促进机构、新闻媒体代表等近130人参加。

廖力强大使首先介绍了中国共产党第二十次全国代表大会的重要成果和深远影响，指出大会擘画了中国未来五年乃至更长时期的发展蓝图，其最重要的政治成果是选举产生了以习近平同志为核心的新一届中央领导集体，最突出的实践成果是鲜明提出以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的中心任务。中国14亿多人口实现现代化将是人类发展史上前所未有的大事，预计未来15年中国中等收入群体将超过8亿人，形成最富吸引力的超大规模市场。今年是中国全面贯彻落实二十大精神的开局之年。中方将继续坚定奉行互利共赢的开放战略，推进高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，以中国新发展为包括埃及在内的各国提供新机遇。

廖力强表示，埃及是阿拉伯、非洲、伊斯兰世界、发展中大国和新兴经济体的重要代表。中方始终将发展中埃关系置于中东和对非外交优先方向，将以两国元首重要共识为指引，推动双边务实合作取得更多成果，造福两国人民。

廖力强向与会嘉宾介绍了当前中国经济形势，指出随着疫情防控大局稳定向好，2023年中国经济增速达到正常水平是大概率事件，中国经济发展的关键词是“企稳回升”。廖力强大使回顾近年来中埃经贸合作成果并强调，中埃经贸合作的本质是互利共赢，共建“一带一路”倡议同埃及“2030愿景”高度契合，中方将与埃方就落实中非合作论坛“九项工程”、中阿峰会“八大共同行动”加强沟通对接，欢迎埃方企业家参加今年在中国上海举办的第六届进博会。

埃及投资与自由区总局首席执行官海巴积极评价中国企业深耕埃及市场，广泛参与埃各领域建设，为推进埃及经济社会发展、工业化进程及保障民生就业所作重要贡献。海巴表示，埃方期待进一步加强同中方合作，吸引更多中国投资，特别是参与民生就业、产业本地化等重点项目建设。埃方将通过修订投资法、简化投资程序、加快审批进度等进一步改善投资环境，积极协调解决中国企业在埃投资兴业面临的困难。

埃及外交部亚洲事务部助卡米勒表示，埃中传统友好，全面战略伙伴关系牢固。中国是埃及第一大贸易伙伴，经贸合作是埃中关系的重要组成部分和亮点。在两国元首的战略引领和擘画下，埃中政治互信不断巩固，为双方经贸等各领域务实合作奠定坚实基础。埃及外交部将继续发挥积极协调作用，为埃中开展经贸投资合作提供更多支持和便利。

埃及企业家协会秘书长艾尔曼扎拉维表示，作为埃及最大的商业协会，埃及企业家协会始终看好中国经济发展和埃中经贸合作前景，始终将开展对华合作作为优先方向，积极为促进两国务实合作发展贡献力量。中方优化调整疫情防控措施为埃中加强经贸、投资合作交流提供了重要新契机。新形势下，我们热切期盼加强同中方企业和商业协会的交流互访，热切期盼更多中国朋友来埃投资。

两国企业代表纷纷表示，此次活动举办得十分及时，不仅能加深对中埃全面战略伙伴关系的了解，还能和商界伙伴直接对接，探索更多商机，希望今后多组织此类活动，搭建沟通和合作的平台。

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