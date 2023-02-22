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普京宣布暂停履行《新削减战略武器条约》

2023年02月22日08:37 | 来源：新华网
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新华社莫斯科2月21日电（记者安晓萌）俄罗斯总统普京21日在莫斯科向议会两院发表国情咨文时，宣布俄方暂停履行与美国签署的《新削减战略武器条约》。

普京说，美国要求俄罗斯履行《新削减战略武器条约》所有条款，自己则“随心所欲”。美国想让俄陷入战略失败，还想检查俄方军事设施。对此，俄方不得不暂停履行这一条约。

普京说，俄方并非退出该条约，只是暂停履行。

普京指出，美国试图建立一个由美国主导的世界，肆意践踏第二次世界大战后形成的和平基础。美国此前还退出与俄罗斯签署的《反导条约》。美国的一系列举动令俄美关系恶化。

就乌克兰危机，普京斥责西方国家企图将这一地区性冲突推向全球性对抗。他说，西方国家正在增加对乌克兰的武器供应，如果西方向乌克兰供应更多远程武器装备，俄方将不得不清除这些威胁。

《新削减战略武器条约》由俄美两国2010年签署，2011年2月5日生效，有效期10年。2021年2月3日，俄美双方互换外交照会，完成延长《新削减战略武器条约》有效期协议的相关内部程序，协议即日生效。条约有效期随后延长至2026年2月5日。俄美《中导条约》2019年失效后，这一条约成为两国间唯一军控条约。

2022年8月，俄外交部宣布，俄方被迫暂时退出《新削减战略武器条约》的设施核查机制，原因是“美国一直希望在不考虑当前现实条件的情况下重启核查活动，为美方创造单边优势并剥夺俄罗斯在美国领土进行核查的权利”。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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