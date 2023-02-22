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“深度体验游才能深入了解中国”

海外游客走近美好中国（旅游拥抱“美好年”⑧）

本报记者  赵  珊
2023年02月22日08:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在华外国人在四川成都火锅店吃火锅并欣赏变脸表演。
　　中旅旅行供图

　　贵州省凯里市的郎德上寨被誉为“中国景观村落”，图为在华外国人到此游览。
　　中旅旅行供图

　　“我会带家人朋友再来贵州旅游，发现多彩贵州更多更美的风情。”

　　“我以后还会再到四川旅游，下次希望去九寨沟。”

　　美好中国深深吸引着海外游客。近期，许多海外游客又踏上了游历中国的旅程。

　　入境旅游以旅游为载体，以文化为内涵，在润物细无声中搭建起中外友好交往的桥梁。中国旅游研究院日前发布的入境旅游相关报告指出，有序恢复将是未来入境旅游发展的主基调。

　　

　　入境团队游重启

　　近日，随着内地与港澳人员往来全面恢复，北京、山东、浙江迎来首个入境旅游团队。

　　“我们要把精彩的北京文旅故事分享给更多人”，20名香港游客日前在北京开启“迎春”之旅，游览故宫、天坛、颐和园、八达岭长城等著名景点，感悟中国古建筑之精妙；畅游前门大街、王府井大街等京城商业地标，探寻老街区的新风貌；走进“网红打卡地”首钢园，观赏工业遗址与现代奥运场馆的绝妙融合。

　　“要忙起来了！”讲着一口流利粤语的北京导游贾立军说，旅行社正在开发更多入境旅行产品，和游客一同迎接重启的旅游市场。

　　“很靓很浪漫”“景色很迷人，心情很澎湃”“青岛的每个地方都很漂亮，我会把青岛推荐给朋友”，山东青岛迎来23名香港游客，他们感受当地“红瓦绿树，碧海蓝天”的时尚气质，体验“中西合璧，古今交融”的文化魅力。

　　18名香港游客在杭州开启宋韵迎春之旅。宋韵文化是杭州的旅游金名片，这次行程包括西湖、灵隐寺等历史文化景点和刚开放不久的南宋德寿宫遗址博物馆。香港游客在旅途中深深感受到雅致、俊逸、巧趣、柔美的宋韵文化独特魅力。

　　杭州市文化广电旅游局区域合作与促进处处长何俊民表示，这是疫情防控政策优化调整后，杭州迎来的首个香港旅行团，打响了杭州入境旅游第一炮。

　　中国国旅浙江公司相关负责人说，将积极助力宋韵文化传播和创新，加速培育文旅消费新业态，开创入境旅游新模式。

　　在华外国人畅游

　　今年春节，来自加拿大的安妮游览了贵阳凯里，她兴奋地说：“这是我体验过的最特别的旅行，深度体验游才能深入了解中国。贵州的美食酸汤鱼、酸汤牛肉给我留下深刻印象。我特别喜欢苗寨的风土人情，他们的热情好客令我终身难忘，我会带家人朋友再来贵州旅游，发现多彩贵州更多更美的风情。”

　　海外游客更希望能深入了解中国的风土人情和人们的日常生活。中旅旅行今年春节组织了26个“在华外国人游中国”旅游团，目的地覆盖北京、哈尔滨、凯里、西安、峨眉山、香格里拉、西双版纳等，为近300人次提供出行服务，受到在华外国人欢迎。

　　来自美国的凯德在四川度过了难忘的春节，“这次到四川，我参加了成都、乐山和峨眉山的深度游，成都的宽窄巷子与锦里的小吃众多，一路从头吃到尾，大快朵颐，满足了我的味蕾。乐山大佛的雄伟壮观十分震撼，我也非常喜欢峨眉山的秀丽风光。我以后还会再到四川旅游，下次希望去九寨沟。”

　　“不少在华外国人有游览体验中国的需求。他们比较熟悉中国文化，对中国非常友好，他们很喜爱西藏、青海、宁夏、贵州、甘肃等地的自然生态型旅游目的地。此外，深度体验类产品也受到青睐，例如非遗体验、手工制作、特色演出等。” 中旅旅行入境部销售经理万玉君告诉记者，“中旅旅行敏锐地发现这一潜在市场，并开发了一系列适合这类客群的产品。此类产品内容丰富、亮点突出，行程中配备中英文双语导游或外籍专家，目前已上线百余条产品。”

　　据了解，中旅旅行将持续关注入境旅游市场，深入探索入境旅游创新发展的新模式、新领域。今年将陆续开发新线路，如江西景德镇和婺源、湖北恩施、广西涠洲岛和德天瀑布、福建武夷山等，通过展现华夏之美，搭建起海外游客了解中华文化的桥梁。

　　入境游振兴可期

　　入境旅游是中国旅游的重要组成部分。中国旅游研究院日前发布的《中国入境旅游发展年度报告2022—2023》（以下简称《报告》）指出，有序恢复将是未来入境旅游发展的主基调，恢复可望呈“小步走”趋势。国家和地方的“十四五”旅游发展规划进一步明确了入境旅游发展的行动方向和促进策略。各级旅游部门和市场主体对外持续讲好中国故事，激发海外民众来华兴趣，对内持续推进世界级旅游目的地建设，提升目的地的国际旅游影响力。

　　为恢复和提振入境旅游市场，北京市文旅局近年来组织文旅资源开发和旅游线路考察，重点研发了“北京新发现”入境旅游产品，推出88个新兴文旅目的地和11个主题线路。

　　中旅旅行所属山东港中旅结合海外游客需求，研发了工业旅游、康养旅游、体育旅游、研学旅游和露营旅游等特色主题定制产品，形成了覆盖广泛、业态丰富、选择多元的入境旅游产品供给体系。

　　近年来，中旅旅行等入境旅游企业积极开发文旅消费新场景，延长产业链条，丰富优质产品供给，完善产品研发体系，保障“食、宿、行、游、购、娱”产业链条通畅，为入境游全面复苏打牢基础。此外，在做好传统入境旅游业务的同时，积极拓展文化旅游体验，开创入境旅游新模式。

　　《报告》指出，城市在中国入境旅游目的地系统中扮演重要角色，不少城市具有打造世界级旅游目的地的潜力。北京、上海、广州和深圳是中国最具国际旅游影响力的城市。未来，城市还需挖掘文化元素，保留和塑造城市个性，进一步提升国际旅游吸引力和影响力。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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