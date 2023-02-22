高文喆

近日，著名加拿大籍华裔女作家常琳的新作《别了多伦多》由中国华侨出版社出版。这是常琳“多伦多三部曲”的完结篇。

常琳的首部小说《雪后多伦多》被导演赵宝刚拍成电视剧《别了温哥华》，曾获华表奖、春燕奖等奖项。她的另一部作品《北京青年》入选香港亚洲周刊2012年十大小说，被赵宝刚导演拍成同名电视剧后，成为当年的现象级电视剧，荣获华鼎奖、亚洲彩虹奖等。2014年，该剧DVD光盘作为国礼之一，赠送给阿根廷友人。

作为初代移民，常琳一直使用中文写作，因此她的作品能引起国内读者的共鸣。

《别了多伦多》关注的是儿童拐卖的主题，讲述了移民加拿大的华人夫妇肖璐在一场车祸中，意外发现正在上大二的儿子安安跟他们没有血缘关系。肖璐回国，在警察的帮助下，历经周折找到亲生儿子凯旋。然而，本该皆大欢喜时，肖璐一家却陷入更深的情感沼泽……

小说中，母亲肖璐因为长期生活在加拿大，已习惯用西方文化视角看待亲生儿子的回归，而儿子凯旋被拐卖至买家后，也早已建立了强烈的亲缘关系。来到加拿大后，凯旋在情感不适、文化差异、身份认同等一系列压力下，形成心理困惑，无法融入原生家庭，与亲生父母爆发激烈冲突。这些在拐卖儿童融入原生家庭后常常会爆发的冲突和矛盾，在跨文化视角下变得尤为激烈。

对于原乡的怀旧书写，是海外华人写作中的传统母题，常琳这次没有过多着笔，而是巧妙地利用自己华裔作家的身份，将儿童拐卖这一热点话题铺陈在跨境背景下，着力展现被拐儿童回归原生家庭后面临的文化适应障碍、语言障碍、身份认同等问题，立体展示了人性的复杂性，增加了小说的冲突性和可读性。

常琳的此次创作展现了海外华裔作家创作的新方向，即由跨文化视角下的故乡怀旧，到关注中国最新的热点话题；从新移民在中西方文化碰撞交汇中的身份焦虑，到扎根住在国、心系祖（籍）国的浓浓赤子情。

(责编：贾文婷、徐祥丽)