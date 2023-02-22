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“一带一路”税收征管能力促进联盟发布课程体系

2023年02月22日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京2月21日电  （记者汪文正）21日，“一带一路”税收征管能力促进联盟（以下简称联盟）通过合作机制官网和“一带一路”税务学院网站，向全球公开发布了联盟课程体系1.0版。

　　国家税务总局有关负责人介绍，在中国国家税务总局倡议下，“一带一路”税收征管合作机制于2019年4月正式成立，致力于提升“一带一路”国家税收领域的协调性、互惠性，共建增长友好型税收环境。“一带一路”税收征管能力促进联盟是该合作机制下专门负责开展培训、研究和技术援助等能力建设的机构。

　　据了解，在联盟课程体系1.0版建设中，中方通过联盟办公室积极参与并贡献了重要力量。联盟课程体系的推广应用，将更好发挥合作机制多边作用，更有利于中国深化国际税收交流合作，与“一带一路”合作伙伴的税务部门共同服务高质量共建“一带一路”：

　　——以税为媒，互学互鉴，共促能力提升。联盟通过共同推出课程体系、深入开展税收培训，深化合作、优势互补，在加强经验分享和互鉴中，帮助“一带一路”合作伙伴共同提高税收征管能力。

　　——以税助融，增进认同，共促规则联通。中国税务部门积极参与国际税收规则制定，并通过联盟培训推动“一带一路”合作伙伴更好遵循和健全税收规则，提升税收确定性，有利于促进各成员国规则标准的“软联通”。

　　——以税赋能，服务大局，共促经贸便利。中国税务部门依托合作机制和联盟，进一步加强人员培训、深化国际税收合作和税收征管互助，有利于消除跨境贸易投资壁垒，更好促进“一带一路”合作伙伴贸易自由化、便利化。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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