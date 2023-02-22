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中方呼吁国际社会加大对中非共和国的支持力度

2023年02月22日07:29 | 来源：新华网
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新华社联合国2月21日电 中国常驻联合国副代表戴兵21日在安理会中非共和国问题公开会上发言，呼吁国际社会加大对该国的支持力度。

戴兵说，中非共和国正处于从维持和平向建设和平过渡的关键时期，国际社会要加大支持，帮助中非共和国实现长治久安。

第一，全面落实和平协议。中非共和国政府去年底举行4个武装团体的解武仪式，这是和平进程迈出的重要步伐。中方呼吁其他武装团体尽快参与政治对话和解武进程。年内举行的地方选举对巩固和平进程意义重大，国际社会要提供支持，保障选举顺利举行。宪法改革等问题是中非共和国内部事务，国际社会应尊重该国主权和主导权，支持该国走符合自身国情的发展道路。

第二，遏制武装团伙威胁。中方支持中非共和国政府依法维护国家安全，呼吁有关方面停火止暴。国际社会要重点支持中非共和国落实国防政策，建立专业、高效、强有力的安全部门，应对简易爆炸装置等新安全威胁。安理会制裁措施仍对中非共和国安全能力造成影响，应完全取消。

第三，支持联合国中非共和国多层面综合稳定团（中非稳定团）发挥更大作用。中方支持中非稳定团在应对武装团伙威胁、推动和平进程、组织地方选举等方面作出更多努力。

第四，支持中非共和国发展重建。当前，中非共和国人道形势十分严峻，粮食安全、能源短缺等问题突出，全国一半人口需要人道援助。国际社会要加大人道援助。主要援助国要尽快恢复不附加条件的援助。中方愿继续同国际社会一道努力，为中非共和国和平稳定和经济社会发展提供更多支持。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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