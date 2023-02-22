本报记者 白紫微 崔 琦 时元皓 陈一鸣

在位于美国新泽西州的远大空气产品示范店内，当地顾客在选购商品。

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宁德时代在德国图林根州阿恩施塔特的动力电池工厂。

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巴西短视频博主苏萨和杰雷萨蒂夫妇在房车旅行途中。

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近年来，越来越多的中国商品与服务走出国门，在全球市场收获肯定、赢得声誉，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，也为世界经济发展注入新动能，推动全球经济开放和创新合作。

轨道交通——

创新引领，提升民众出行体验

“截至北京时间晚8点，车辆重点运用故障0件，库内检修重点故障0件……动车组继续保持安全平稳运行。”每晚8点，中国中车旗下四方股份公司（以下简称“中车四方”）技术中心负责“澜沧号”动车组项目的总体主任设计师李丰及技术团队都会收到这样的信息，发信人是中车四方驻老挝售后服务站的工作人员，他们刚刚完成一天的车辆检修保障工作，为动车组的安全运营保驾护航。

自2021年12月3日全线通车以来，全长1035公里的中老铁路已融入老挝民众的日常生活，飞驰在铁路上的“澜沧号”动车组也在当地家喻户晓。“中国造”列车在制造技术上适配当地交通状况，确保乘客乘坐舒适。“中老铁路全程共167座隧道，频繁进出隧道会产生较大噪声，引发车内压力波动，导致乘客出现耳鸣。”李丰介绍，技术团队为此制定了包括增加车体气密性指标、设置条缝式回风口、地板夹层结构采用弹性安装方式等一揽子创新方案，还为空调系统增设压力保护装置，以保证车内压力相对稳定。测试数据表明，当“澜沧号”动车组以160公里/小时速度在隧道内运行时，车厢内噪声低于60分贝，达到相对安静水平。

除了采用国际先进标准和技术，列车外观设计也力求体现当地特色。“澜沧号”动车组采用老挝国旗色红、蓝、白三色涂装，座椅内饰图案则融入占芭花和当地织锦元素。“每次都不一样，是中国动车组出海的显著特点之一。”中车四方海外事业部总经理刘传峰介绍，针对不同国家的订单产品，中国中车研发团队会根据当地运营环境和历史文化量身打造。“比如，出口斯里兰卡高山茶园火车线的内燃动车组，我们考虑到乘客中观光客占很大比例，就将车厢所有玻璃窗都设计为可推拉式，打造方便游客‘打卡’沿途风光优美的‘网红’火车线。”

作为中国轨道交通装备的重要出口基地，中国中车多年来持续提升创新能力，积极开拓海外市场，其生产的高端装备已遍布全球112个国家和地区。从参与建设肯尼亚蒙内铁路，到启动美国芝加哥地铁车辆项目，再到客运内燃动车组首次出口阿联酋，中国中车出海也从纯产品输出发展到全系统走出去，推动中国标准、中国方案、中国装备走向世界大舞台、国际大市场。

如今，中国中车已成为国际市场上闪亮的“中国名片”，为各国民众带来高品质的交通出行体验。“中国列车技术先进、设施完善、造型优美，车内环境宽敞舒适，民众乘车满意度很高。”中车四方阿根廷总公司助理经理何塞·路易斯说。

动力电池——

开放合作，技术过硬彰显实力

阿恩施塔特，德国中部图林根州一座小镇，最近频繁出现在全球各大媒体报道中——一家来自中国的动力电池制造商在此选厂设址。

去年12月21日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）宣布在阿恩施塔特的工厂启动锂离子电池电芯量产，标志着其海外首家工厂正式投产。该工厂年产量预计将达到3000万枚电芯，可供18.5万—35万辆汽车装配。“这样规模的巨型工厂在西欧前所未有。”图林根州州长拉梅洛在启动仪式上对工厂投产表示欢迎，认为该工厂将在德国以及欧洲汽车工业转型中发挥关键作用。

在海外设厂，并非宁德时代走出去的第一步。翻开宁德时代近年的年报，2021年境外收入占公司整体收入比重为21.38%，而这一数字在2017年仅为1.58%，其对发展海外业务的重视可见一斑。除了位于德国的工厂，宁德时代在匈牙利德布勒森市投资建设的第二座欧洲工厂项目于去年启动，在印度尼西亚投资建设的动力电池产业链项目也在顺利推进。供应链部署方面，去年年底，宁德时代与科达利等数家结构件公司签订战略合作协议，计划加快落实海外合作建设电芯结构件生产基地，实现全球化配套。“全球产业链布局将进一步提高公司竞争力，以更好满足全球客户需求，助力推动全球能源转型。”宁德时代首席科学家吴凯表示。

相关数据显示，宁德时代2022年动力电池使用量全球市场占有率提升至37%，连续6年位居全球第一。宁德时代加快出海脚步并在短时间内站稳脚跟，既与全球动力电池需求激增有关，也离不开其在研发、制造、服务全链条中的科技创新实力。例如，宁德时代深耕钠离子化学体系材料研发，提升电池性能；宜宾工厂成为全球首家电池零碳工厂，宁德和宜宾基地先后入选世界灯塔工厂；首创组合换电解决方案，帮助消费者缓解里程焦虑……“创新是宁德时代的核心竞争力。”吴凯说，目前全球动力电池市场顶尖企业云集，“我们将继续锚定创新，不断为世界提供更完善的动力电池和储能电池解决方案和服务。”

“我们的技术生态是开放的，欢迎更多国内外企业在知识产权框架下使用我们的专利。”吴凯表示，宁德时代将继续与上下游企业加强合作，让世界各国消费者享受到中国技术、中国产品。

空气净化设备——

服务升级，开发定制产品

“刚戴上时与普通口罩感觉相似，当我启动过滤器后，就能马上感到清新的空气不断输进口罩里。我已经使用这款产品两年多了，还给周围许多朋友也买了。”来自美国的消费者阿提拉·丹科在亚马逊网站留言评价。他所说的是远大洁净空气科技有限公司（以下简称“远大空气”）生产的便携式空气净化产品。该公司还推出了净化机、新风机等一系列空气净化产品。

新春伊始，长沙黄花国际机场每天都有装载远大空气产品的货机飞往其他国家。“今年1月以来，远大新风系列产品在韩国、泰国、沙特等国销售额已超过千万元。”远大空气国际部负责人毛晓芳说，近几个月，该公司中小型新风机海外销售近万台。

新冠疫情防控期间，如何保持空气洁净成为各国民众普遍关心的话题。远大空气一系列产品也由此走入许多海外消费者视野，市场规模持续扩大。位于美国纽约的CMP人力培训中心在其教室内安装了新风机后，室内空气质量改善，机器运行时基本没有噪声，不影响上课。

据介绍，全球通风系统普遍采用30%新风、70%循环风的设计指标。远大空气针对这一行业痛点攻关创新，研发出采用板式或热管式热交换器的洁净新风机，将新风与排风彻底分开。这款产品不仅能过滤净化引入室内的空气，同时能将室内污浊空气排出室外，并且具备80%热回收功能，减少能源消耗。

“远大是为数不多的将新风效果量化并用合同约定的企业。”远大美国公司总经理王曙光介绍，普通新风机产品寿命一般为15年，远大的全新风产品寿命可达到40年。

销量上涨不仅源于产品质量过硬，也源于远大空气关注消费者的切实之需。考虑到国内部分产品与国外标准要求不相符，远大空气有针对性地开发适应当地市场标准的定制产品，同时，还提前配备替换产品零部件，以弥补不能及时提供售后服务的不足，为客户提供更优质的服务。

“重视客户反馈、满足顾客需求一直是为我们所坚持，也是在未来还需要继续强化的。”王曙光介绍，针对美国市场特点和需求，远大空气组织研发了符合美国低电流电压，可过滤小至0.1微米空气病毒和颗粒物的净化机。这款产品即插即用，毂轮方便移动。投入市场后，被广泛应用于学校、办公楼等场所，颇受好评。

短视频平台——

本土化运营，内容生态不断优化

今年30岁的莱·苏萨和29岁的雷南·杰雷萨蒂是来自巴西圣保罗州的一对年轻夫妇。两人用4年时间攒够了钱，又花1年时间改造了一辆老式房车，然后便沿着圣保罗州海岸线开始了房车旅行。其间，两人将沿途风景和旅行经历制作成短视频上传到Kwai手机客户端，一年多的工夫已收获280万粉丝。

2019年，中国短视频平台快手登陆巴西，并推出国际版Kwai。“简洁的平台界面、流畅的用户体验一下子吸引了我们。”苏萨打开手机上的APP，饶有兴致地向本报记者介绍，“在Kwai上分享有趣的体验已成为我们旅途中不可或缺的一部分。”

“快手在巴西的成功得益于本土化运营。”快手巴西公关总监雷吉安·特谢拉表示，公司在巴西搭建了完整的本地团队，配置了运营、审核、市场、法务、人力资源等一系列业务部门和职能部门，以更好实现业务落地。在平台系统语言上，Kwai在支持葡萄牙语的同时加入数种原住民方言，以覆盖和服务更多巴西用户。针对巴西年轻用户习惯离线下载视频的特点，公司优化客户端允许用户离线缓存更多视频。

数据显示，巴西有1.6亿网民，其中近1/3都是Kwai的用户。在包括巴西地区在内的海外市场，Kwai获取了高黏性的用户群体，平均日活跃用户使用时长已超过1小时。特谢拉介绍，快手在巴西通过与当地多场大型赛事及活动合作，增加曝光度，提升用户黏性。去年世界杯举行前夕，巴西国家足球队受邀入驻平台，引发了新一轮的用户增长。营收方面，Kwai通过直播、广告等方式创造商业价值，2022年第三季度，快手海外总营收1.89亿元人民币，同比增长超过8倍。

对像苏萨和杰雷萨蒂这样的创作者而言，包容鼓励各类积极向上、健康有趣的内容是Kwai的一大优势。“我们可以创作非常简单的内容，无需进行‘大成本制作’，利用平台的视频编辑功能就可以生成视频。在这里，我们拥有了一个与来自巴西不同地区、不同年龄段观众建立联系的渠道。”杰雷萨蒂说。在Kwai上的走红，为夫妻两人开辟出职业新天地。一年前，他们成立了一家短视频内容代理机构，帮助其他内容创作者管理社交平台。

如今，苏萨和杰雷萨蒂正在计划着扩大他们的旅行地图。“我们期待能够去中国，把那里的美景美食和风土人情介绍给巴西和世界其他国家的观众。”两人笑着诉说自己的新年愿望。

《 人民日报 》（ 2023年02月22日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)