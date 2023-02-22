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地处菲律宾南部的达沃，因盛产水果，被誉为菲律宾的“果篮子”，榴莲是该市的一张亮丽名片。在达沃的人民公园入口处，一栋榴莲造型建筑格外引人注目。走在达沃的大街小巷，随处可见卖榴莲的小摊，“普亚塔”“金枕头”等榴莲品种各有特色。

近日，达沃的榴莲果农迎来一个重大利好：菲律宾鲜食榴莲即将进入中国市场。今年年初，中菲两国签署关于菲律宾鲜食榴莲输华植物检疫要求的议定书，菲律宾成为继泰国、越南之后，第三个获准新鲜榴莲进入中国市场的国家。预计不久后，菲律宾的新鲜榴莲就将摆上中国百姓的餐桌。

菲律宾是全球主要榴莲出口国。根据菲农业部数据，2014年至2021年，该国鲜食榴莲出口量一直位居全球前十，主要出口至亚洲及北美地区。达沃是菲律宾主要的榴莲产地，其产量占全国约80%。目前，达沃榴莲年产量超过5万吨，有3000多家种植户。

爱尔康农场位于达沃近郊，主要种植榴莲和香蕉等热带水果。农场主丹尼·阿巴德告诉记者，达沃的榴莲口味香甜浓郁。“对华出口后，中国民众可以吃到新鲜美味的达沃榴莲，我们果农也将获得更高收益。”阿巴德对中国市场充满期待。

曾担任达沃榴莲协会会长达15年的坎德拉里奥·米库洛布表示，按照达沃榴莲种植户每户1公顷、相当于100棵榴莲树的种植面积计算，在实现对华出口后，每户年收入将增加约2800美元（约合1.92万元人民币），“中国将成为达沃最大的榴莲出口目的地”。

菲律宾《马尼拉公报》评论称，菲律宾榴莲打开中国市场，将给达沃人民带来实实在在的利益，并进一步释放当地榴莲产业的发展潜力，“达沃果农已经迫不及待要为中国市场服务了”。

为进一步扩大并规范本国的榴莲种植及出口行业，菲政府也出台了一系列措施。根据菲总统府2月1日的公告，在农业部的鼓励和支持下，目前达沃地区有5家榴莲出口商、6家榴莲包装生产商和65个榴莲种植基地完成了认证手续，并且有能力生产“顶级的菲律宾榴莲”。

菲农业部还专门拨款，面向榴莲种植、包装、检疫、运输等行业的从业者开展培训课程，以保证输华榴莲的质量。菲农业部预计，2023年，菲律宾向中国出口榴莲总额有望达到1.5亿美元，将在农场、包装和物流等领域为菲创造超过1万个就业机会。菲律宾总统马科斯表示，向中国出口榴莲及其他农产品，有助于促进菲中贸易的健康和可持续发展。

菲律宾约有1/4的劳动力人口来自农业领域，农业生产占国内生产总值近10%。“菲律宾榴莲出口中国是菲中农业合作不断走深走实的缩影。”菲律宾华商联总会理事长林育庆表示，从香蕉、菠萝、芒果，到牛油果、椰青，再到如今的榴莲，中国市场正不断为菲律宾带来新商机，为当地农民创造就业机会、增加收入。

《 人民日报 》（ 2023年02月22日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)