本报记者 李晓宏 王骁波 李欣怡

2月21日，“全球安全倡议：破解安全困境的中国方案”蓝厅论坛在北京举行。论坛由中国公共外交协会主办，来自有关国家的前政要、各国驻华使节和中外知名专家学者等以线上线下相结合方式参加。论坛期间，中方正式发布《全球安全倡议概念文件》（以下简称《概念文件》），阐释了全球安全倡议的核心理念与原则，明确了重点合作方向和平台机制。接受本报记者采访的与会代表表示，全球安全倡议为实现世界持久和平与发展贡献中国智慧，为解决当今安全困境提出可行举措，对于消弭国际冲突根源、完善全球安全治理具有重要意义。

“非常好的全球安全合作路线图”

2022年4月，习近平主席提出全球安全倡议，得到国际社会积极响应，目前已有80多个国家和地区组织表示赞赏和支持。此次论坛围绕“全球安全倡议与传统安全”“非传统安全与国际合作”等议题进行深入探讨，进一步交流思想，凝聚共识。

“我们正处于一个前所未有的时代，面临多重危机，全球不安全和不稳定性突出，地缘政治紧张加剧……我们必须加倍努力，重振多边主义，携手应对共同挑战。”联合国前秘书长潘基文在视频致辞中指出，应对全球危机离不开推进全球合作与伙伴关系。

在斯洛文尼亚前总统图尔克看来，全球安全倡议坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，为开展全球安全对话与合作提供了强有力的理念框架。“当今世界需要就国际和平与安全开展深入、相互尊重和实事求是的讨论，全球安全倡议为此提供了一个重要平台。”

津巴布韦驻华大使马丁·切东多认为，各国正面临多重传统和非传统安全挑战，妥善解决这些问题关乎各国人民的福祉。全球安全倡议倡导各国恪守联合国宪章宗旨和原则，坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，尊重各国主权、领土完整，重视各国合理安全关切，体现了安全是世界各国的权利，不是某些国家维护霸权的工具。“这一倡议必将为维护世界和平作出重要贡献。”

“全球安全倡议是非常好的全球安全合作路线图，我们认同并支持全球安全倡议的核心理念与原则。无论对发达国家，还是发展中国家，都应该围绕这些原则加强对话，以完善全球治理。”智利驻华大使毛里西奥·乌尔塔多表示。

“全球安全倡议为世界和平稳定、全人类共同发展繁荣指明方向，许多国家都支持这一倡议。在当前国际安全矛盾频发的当下，全球安全倡议将为消弭国际冲突根源、完善全球安全治理增添更多稳定性和确定性。”阿尔及利亚驻华大使哈桑·拉贝希说。

“为各地区进一步深化安全合作指明方向”

世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全，已成为摆在所有人面前的时代课题。《概念文件》列出20项重点合作方向，具有鲜明的行动导向。

“中国为世界和平发展作出了重要贡献，中国方案关乎全球安全。”南非驻华大使谢胜文表示，各国共同协商解决安全问题，方能实现世界持久和平与发展。中国作为世界上最大的发展中国家和全球第二大经济体，坚持无论发展到什么程度，永远不称霸、不扩张，倡导以团结精神、共赢思维应对安全挑战。

“习近平主席去年提出全球安全倡议，得到很多国家，尤其是广大发展中国家支持。”古巴驻华大使佩雷拉表示，中国提出并进一步阐释全球安全倡议具有世界意义。

亚美尼亚驻华大使谢尔盖·马纳萨良表示，《概念文件》有助于各国进一步了解全球安全治理的中方立场。中国始终秉持安全不可分割原则，提出人类是不可分割的安全共同体，为解决冲突、实现世界和平稳定提供了新的合作框架。《概念文件》表明了中方在全球安全倡议框架下开展与世界各国和国际、地区组织的双多边安全合作的立场，“为各地区进一步深化安全合作指明方向”。

乌尔塔多认为，中国提出全球安全倡议、发布《概念文件》，能够让广大发展中国家进一步了解中国在维护传统和非传统领域安全等方面的相关举措，并在许多共同关心的议题上加强合作。“《概念文件》中关于支持拉美和加勒比国家积极践行《宣布拉美和加勒比为和平区的公告》承诺等内容，对促进拉中安全合作以及拉美国家发展非常重要。这体现了中国对于推动各方和平解决世界各地冲突的重视，理应得到各国支持。”

“为实现世界持久和平与发展提供巨大动力”

和平犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存。中国为世界和平与安全所作的重要贡献有目共睹。中国期待与各国一道，沿着全球安全倡议指明的方向，携手并肩，团结合作，共同迈向持久和平、普遍安全的美好明天。

佩雷拉表示，当今世界，霸权主义、单边主义依然存在，一些国家滥用制裁现象屡屡出现。中国始终坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，为完善全球治理发挥重要引领作用。“期待各方通过全球发展倡议、全球安全倡议等践行真正的多边主义，为实现世界持久和平与发展提供巨大动力。”

英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义认为，面对传统安全威胁和恐怖主义、气候变化等许多非传统安全威胁，中国提出的构建人类命运共同体等理念具有重要价值，将推动不同国家加强合作、应对危机。各国应在相互尊重的基础上践行多边主义，实现和平共处。

“没有和平就没有发展。对许多非洲国家来说，和平与安全弥足珍贵。”布基纳法索驻华使馆二秘加斯顿·阿朗波瓦表示，中国人民爱好和平。新中国成立后，中国从未主动挑起过一场战争，从未侵占过别国一寸土地。中国支持非洲国家反恐行动，对非洲国家发展给予重要帮助。“我们支持并期待在全球安全倡议框架下，加强与中国和其他国家、国际组织的安全合作，共同维护世界和平。”

《 人民日报 》（ 2023年02月22日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)