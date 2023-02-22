新华社北京2月21日电（记者董雪）在日本东京上野动物园生活了5年多的中国大熊猫“香香”21日傍晚回到中国。外交部发言人汪文斌在当天下午举行的例行记者会上回答有关提问时表示，中日双方将继续开展大熊猫保护研究合作，希望“香香”们不断给中日两国人民带来欢乐与友好，欢迎广大日本民众来中国看望“香香”和她的伙伴们。

汪文斌说，“香香”是中日双方开展大熊猫保护研究合作的重要成果，更是促进两国友好交流的可爱使者。2017年“香香”出生以来，在两国社会各界的关爱呵护下健康茁壮成长，一直深受日本民众的喜爱。“香香”同其他旅居日本的大熊猫家族一道，为增进中日两国人民友好作出了独特贡献。

他介绍，根据中日双方关于大熊猫保护合作协议的约定，“香香”原定2019年返回中国，但因受疫情影响而推迟。

“经中日双方充分精心准备，‘香香’将于今天回到中国。”汪文斌说，中方注意到近期日方为“香香”举办了一系列送行活动，闻讯前来的日本民众排起长队同她依依惜别。

“我们非常理解日本民众的不舍之情。我们要告诉大家的是，中日双方将继续开展大熊猫保护研究合作，希望‘香香’们不断给中日两国人民带来欢乐与友好。我们也欢迎广大日本民众来中国看望‘香香’和她的伙伴们。”他说。

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