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人民网>>国际>>国际专题>>会议-论坛-周年>>2022“汉字缘”国际故事大会

安妮：汉字结情义 中国亦故乡

2023年02月21日16:36 | 来源：人民网-国际频道
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      由中国人民对外友好协会主办，人民网、中共呼和浩特市委、呼和浩特市人民政府承办的“汉字缘”2022国际故事大会决赛于2023年1月10日在内蒙古呼和浩特市圆满落幕。本次故事大会以“义”为主题，旨在借“义”传递世界文明交流互鉴、相知相融的理念，凝聚携手前行、迈向未来的力量。

70余国的近3000名选手因汉字结缘，跨越山海，热情报名踊跃参与。印度选手安妮和泰国选手陈雪婷荣获“汉字缘”2022国际故事大会一等奖。

“这是我始料未及的。”安妮说。获奖后第一时间她就把好消息告诉了家人，家人也非常开心。安妮八岁就随父母从印度来到中国浙江绍兴，至今已在中国生活了15个年头。用安妮自己的话讲，她既是一个印度女孩儿，也是一个江南姑娘。从小的生活经历让她未曾觉得中国是一个陌生的国家，而是自己的第二故乡。

赛前，安妮的父母嘱咐道：“安妮我们支持你，你要多去体验中国不同的城市。”对于已经去过北京、深圳、云南等多个地方的她而言，坐落在大青山脚下的内蒙古呼和浩特之行让安妮非常欣喜。

 

(责编：艾雯、张悦)

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