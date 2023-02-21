由中国人民对外友好协会主办，人民网、中共呼和浩特市委、呼和浩特市人民政府承办的“汉字缘”2022国际故事大会决赛于2023年1月10日在内蒙古呼和浩特市圆满落幕。本次故事大会以“义”为主题，旨在借“义”传递世界文明交流互鉴、相知相融的理念，凝聚携手前行、迈向未来的力量。

70余国的近3000名选手因汉字结缘，跨越山海，热情报名踊跃参与。首次参加汉语演讲比赛的泰国选手陈雪婷与印度选手安妮荣获“汉字缘”2022国际故事大会一等奖。

8年前，陈雪婷只身离开泰国来到中国，那时的她一个汉字都不认识。“不会汉语就学，不懂汉字就问。”陈雪婷回忆起初到中国的场景。那时的她天天泡在图书馆，哪个字不会用，就迅速跑到外面跟中国学生交流。“我是个外国人。我觉得每一个中国人都是我的老师。没有老师，没有朋友，我学不会汉语的。”

如今的陈雪婷定居中国，通过了汉语五级考试，找到了心仪的中国郎君，还成为云南民族大学的一名外籍教师……陈雪婷与汉字的缘分让她在中国收获了事业、家庭与美好生活。

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