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马弟：“带着这份‘义’ 续写中国和阿富汗友谊”

2023年02月21日13:26 | 来源：人民网-国际频道
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      由中国人民对外友好协会主办，人民网、中共呼和浩特市委、呼和浩特市人民政府承办的“汉字缘”2022国际故事大会决赛于2023年1月10日在内蒙古呼和浩特市圆满落幕。本次故事大会以“义”为主题，旨在借“义”传递世界文明交流互鉴、相知相融的理念，凝聚携手前行、迈向未来的力量。

70余国的近3000名选手因汉字结缘，跨越山海，热情报名踊跃参与。来自阿富汗的马弟与多哥共和国选手高飞、西班牙选手卢卡斯荣获“汉字缘”2022国际故事大会三等奖。

决赛现场，马弟作为第一个登台演讲的选手，向与会嘉宾讲述他心中的“义”。马弟学习汉字始于2013年，彼时他就读于阿富汗的孔子学院。通过一年的中文学习，他顺利通过了中文三级考试，并于2014年从阿富汗来到中国山西省学习。得益于中国的教育，他决定把自己的本科、研究生及博士时光都留在中国。

马弟动情讲述了一对重走丝绸之路的中国夫妇，花费近一年时间和上百万人民币，用建筑光影技术重现巴米扬大佛光芒的故事。离开阿富汗时，他们将整套投影设备赠送给阿富汗当地文化部。“同样作为亚洲文明古国，中国为修复阿富汗巴米扬大佛的慷慨仗义之举从未停歇，‘一带一路为阿富汗提供了非常多的帮助，我也将带着这份‘’，继续将中国和阿富汗友谊续写下去。”马弟感慨道。

(责编：艾雯、张悦)

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