由中国人民对外友好协会主办，人民网、中共呼和浩特市委、呼和浩特市人民政府承办的“汉字缘”2022国际故事大会决赛于2023年1月10日在内蒙古呼和浩特市圆满落幕。本次故事大会以“义”为主题，旨在借“义”传递世界文明交流互鉴、相知相融的理念，凝聚携手前行、迈向未来的力量。

70余国的近3000名选手因汉字结缘，跨越山海，热情报名踊跃参与。来自西南科技大学的西班牙籍教授卢卡斯与多哥共和国选手高飞、阿富汗选手马弟荣获“汉字缘”2022国际故事大会三等奖。

决赛现场，卢卡斯发表了《新时代的大地，中国解决现代危机之道》主旨演讲。他用汉语向大家介绍从古至今中国如何以“义”来维护人们赖以生存的生态环境。从《论语》“大自然是人类的父母，人类本身是自然的一部分”；到《道德经》“要心存敬畏，方能实现长存”；再到新时代的“绿水青山就是金山银山”走可持续发展道路。在卢卡斯看来，这便是中国的“义”。“正是这些‘义’，让中国成为发展最快速的国家之一。”卢卡斯感言道。

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