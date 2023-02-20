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外交部发言人：向战场源源不断提供武器的是美方而不是中方

2023年02月20日23:54 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月20日电（记者董雪）针对美国国务卿布林肯关于中俄关系和乌克兰危机的言论，外交部发言人汪文斌20日强调，向战场源源不断提供武器的是美方而不是中方。中方将继续坚定站在对话一边，站在和平一边，为推动局势缓和降温发挥建设性作用。

　　当日例行记者会上，有记者问：美国国务卿布林肯在美国哥伦比亚广播公司的采访中表示，据美方掌握，中方正在考虑是否为俄罗斯入侵乌克兰提供武器和弹药。他表示，美方有证据证明中国企业正在向俄罗斯输送非致命性的支持，现在他们也可能向俄提供致命性支持。外交部对此有何评论？

　　“向战场源源不断提供武器的是美方而不是中方。”汪文斌说，“美方没有资格对中方发号施令。我们也从不接受美国对中俄关系指手画脚甚至胁迫施压。”

　　汪文斌强调，中方在乌克兰问题上的方针归结为一句话，就是劝和促谈。“究竟是谁在呼吁对话、争取和平，又是谁在拱火递刀、鼓动对抗，国际社会有目共睹。我们敦促美方切实反思自身所作所为，多为缓和局势、劝和促谈做些实事，停止甩锅推责、散播虚假信息。”

　　他表示，中方将继续坚定站在对话一边，站在和平一边，为推动局势缓和降温发挥建设性作用。

　　汪文斌在例行记者会上还应询表示，再过几天，就是乌克兰危机一周年，中方将发表一份关于政治解决乌克兰危机的立场文件。这份文件将重申习近平主席的重要主张，包括各国主权领土完整都应得到尊重，联合国宪章宗旨原则都应得到遵守，各国合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。

　　“我们将重申核战争打不得也打不赢，我们也呼吁保障民用核设施安全，反对攻击核电站。我们还将倡导共同反对使用生化武器。”汪文斌说。

　　汪文斌指出，形势越是复杂，越需要采取冷静务实态度。战火越是延宕，越不能放弃争取和平的努力。“中方希望同各方一道，继续致力于和平努力，争取早日实现和平。”

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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