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秦刚会见新加坡外长维文

2023年02月20日23:39 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月20日电 2月20日，外交部长秦刚在北京会见新加坡外长维文。

　　秦刚说，新加坡是中国的重要合作伙伴，长期深度参与中国改革开放与发展进程。中方高度重视中新关系，重视新方在地区国际事务中的独特作用，愿携手落实好两国领导人重要共识，推动中新关系实现新发展。

　　秦刚强调，当前，我们正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，新方也提出“经济2030愿景”。两国现代化建设交融互促面临重要机遇，中方愿继续同新方互学互鉴、合作共赢。双方要深度对接发展战略，深化高质量共建“一带一路”，提升合作“统筹力”“竞争力”“带动力”，推动合作提质升级。

　　维文说，疫情发生以来，新中守望相助、同舟共济，以实际行动彰显宝贵友谊、践行伙伴精神，互信不断深化，务实合作顺利推进。很高兴看到中国实现疫后快速复苏，新中利益高度融合，我们对两国各领域合作充满期待。当前国际形势充满挑战、令人担忧，新方将继续坚持多边主义，倡导多元文化，维护自由贸易和产供链稳定畅通，与中方共护共促和平繁荣。

　　双方表示将筹备好下阶段高层往来，充分发挥双边合作机制作用，推动重点合作项目好上加好。

　　双方同意加快全面恢复直航航班，更好便利两国人员往来。

　　双方强调将坚持以东盟为中心、开放包容的区域合作架构。秦刚表示，中方坚定支持东盟主导作用，维护东亚合作正确方向，愿同东盟深化务实合作，打造合作亮点，推进共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”。中方愿同东盟国家全面有效落实《南海各方行为宣言》，共同维护南海和平稳定。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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