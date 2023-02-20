新华社基辅2月20日电（记者李铭 李东旭）在美国首都华盛顿爆发大规模反战游行之际，美国总统拜登20日突然造访乌克兰首都基辅，与乌总统泽连斯基举行会谈，宣布美对乌价值5亿美元新的一揽子军事援助。

据乌克兰国家通讯社报道，拜登当天在与泽连斯基会谈后举行的联合记者会上宣布，美国及其西方盟友已向乌提供700辆坦克、数以千计的装甲车、1000门火炮、200多万发炮弹、50多套远程火炮以及反舰和防空系统等武器和装备。拜登同时宣布美国将向乌克兰提供包括海马斯多管火箭炮和“标枪”反坦克导弹系统弹药在内的价值5亿美元的新的一揽子军事援助。据白宫记者团报道，此次军援的更多细节将于未来数天公布。

泽连斯基在联合记者会上说，俄乌冲突必须以乌克兰领土的完全恢复和签署对乌克兰的安全保障而结束。

本月初，美国国防部发表声明，宣布向乌克兰提供21.75亿美元的新一轮军事援助，其中包括首次向乌方提供射程可达约150公里的远程火箭弹。据美联社报道，美国对乌军事援助已累计超过500亿美元。

近期民调显示，越来越多美国人不支持向乌克兰提供武器和直接经济援助。19日下午，美国上千名反战人士在位于首都华盛顿市的林肯纪念堂前举行集会。组织者说，这可能是伊拉克战争以来美国最大反战示威，抗议者要求美国停止煽动俄乌冲突，敦促美国促进双方和谈，呼吁解散北大西洋公约组织、削减美国军费等。

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