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海军第42批护航编队参加中俄南非三国海上联演

2023年02月20日20:58 | 来源：新华网
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　　新华社南非理查兹湾2月20日电（记者田弘毅 谢江）当地时间19日下午，由海军淮南舰、日照舰、可可西里湖舰组成的第42批护航编队抵达南非理查兹湾，参加中国、俄罗斯、南非三国海上联合演习，南非海军在码头举行了隆重的欢迎仪式。

　　当天16时30分，海军第42批护航编队日照舰缓缓驶入南非理查兹湾港区，编队官兵在甲板上整齐列队，向欢迎人群挥手致意。17时许，日照舰顺利靠泊码头，中国驻德班总领馆代总领事孙安林、南非军方领导、当地华侨华人代表60余人在码头迎接日照舰到来。

　　此次联演是自2019年以来，中国、俄罗斯、南非三国海军在南非德班至理查兹湾以东海空域举行的第二次海上联合演习，参演兵力包括中国海军淮南舰、日照舰、可可西里湖舰，俄海军“戈尔什科夫海军0上将”号护卫舰、“卡玛”号油船，南非海军“门迪”号护卫舰。

　　据悉，此次联演以“维护航运及海上经济活动安全联合行动”为课题，演习将分为港岸和海上两个阶段进行。港岸活动期间，中、俄、南非三方将组织海上联演课目磋商，开展球类友谊赛等交流活动。

　　此次参演的海军淮南舰、日照舰、可可西里湖舰于2022年9月21日从山东青岛起航，赴亚丁湾、索马里海域执行第42批护航任务，共执行20批29艘中外船舶的护航任务。

(责编：崔越、张悦)

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