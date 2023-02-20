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德国科隆狂欢节迎来200周年欢庆高潮

2023年02月20日20:58 | 来源：新华网
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　　新华社德国科隆2月20日电（记者单玮怡　王平平）德国科隆狂欢节的重头戏——“玫瑰星期一”大游行20日在科隆举行，将这项拥有200年历史的欢庆盛事推向高潮。

　　当天一早，来自世界各地的人们身着各色服装从四面八方汇聚到科隆，盛装打扮、载歌载舞。主办方预计，本届科隆狂欢节将吸引上百万游客慕名而来。

　　上午10时，由1.2万人参与的“玫瑰星期一”游行队伍从多伊茨火车站出发，穿过莱茵河涌入内城，沿途经过科隆大教堂、诺伊马克特广场等重要城市景观，游行路线长达8.5公里，吸引众多观众一同欢庆。据了解，这是科隆狂欢节创立200年来首次调整“玫瑰星期一”游行路线，寓意新的开始。

　　游行队伍包括近百辆花车、盛装马车以及几十个演奏方阵，向聚集在沿途的人们抛洒糖果、巧克力、鲜花等礼品，现场气氛热烈。据主办方介绍，今年的游行共向人们抛洒约300吨糖果、90万盒巧克力和30万束鲜花。

　　科隆随处可见欢庆的人群，城内及周边地区大大小小的餐馆和咖啡馆也组织各种欢庆派对，整座城市沉浸在欢乐的气氛中。

　　科隆市政府与警方、公共交通系统等相关机构为狂欢节制定了安全防护措施，包括增配警务和医护人员、限制游客流量和设置安全求助咨询点等，以保障狂欢节热点地区居民正常生活。

　　从1823年科隆狂欢节组委会成立算起，德国科隆狂欢节已有整200年历史，是德国规模最大的狂欢节，也是欧洲最著名的狂欢节之一。科隆狂欢节每年11月11日上午11时开始，历时3个多月，一直持续至次年2月。2月底的“玫瑰星期一”游行是科隆狂欢节的高潮。

(责编：崔越、张悦)

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