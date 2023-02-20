新华社德黑兰2月20日电（记者高文成）伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪19日晚说，伊朗从未生产丰度超过60%的浓缩铀。

卡迈勒万迪接受伊朗伊斯兰共和国通讯社采访时说，美国彭博新闻社有关伊朗生产丰度为84%的浓缩铀的报道旨在“歪曲事实”。在浓缩过程中，仅仅存在丰度超过60%的单个铀颗粒并不意味着铀浓缩丰度超过60%。

卡迈勒万迪说：“重要的是最终产品，伊朗从未开始生产丰度60%以上的浓缩铀。”

彭博社此前报道称，国际原子能机构核查人员日前在伊朗核设施发现丰度为84%的浓缩铀，略低于武器级丰度。国际原子能机构正试图确认伊朗是否有意生产这一丰度的浓缩铀。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。伊朗此前宣布生产出丰度为60%的浓缩铀。

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