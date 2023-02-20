活动现场。主办方供图

人民网北京2月20日电 （宋歌）20日上午，2023中国国际大数据产业博览会新闻发布会在北京国家会议中心召开。贵州省副省长郭锡文，贵阳市委副书记、市长，贵州贵安新区党工委副书记、管委会主任马宁宇，以及国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、国家互联网信息办公室相关负责同志出席并回答了记者提问。会上宣布，2023数博会于今年5月26日至28日在贵州省贵阳市举办。

贵州省副省长郭锡文在发布会上介绍，近年来，贵州加快建设首个国家级大数据综合试验区和数字经济发展创新区，数字经济增速连续七年排名全国第一，为贵州经济社会发展创造赶超进位的“黄金十年”提供了有力支撑。

郭锡文表示，贵州省将深入学习贯彻党的二十大精神，加快数字产业创新、数字融合创新、数字基建创新、数字治理创新、数字生态创新，为国家大数据战略和数字中国建设贡献更多贵州力量和贵州实践。

贵阳市委副书记、市长，贵州贵安新区党工委副书记、管委会主任马宁宇在发布会上介绍了本届数博会筹备工作情况。他表示，本届数博会以“数实相融 算启未来”为年度主题，围绕一会、一展、一发布、一大赛，以及商贸投资洽谈开展相关活动。同期还将举办贵阳工业博览会，聚焦新型工业化，加快促进重点产业全链条数字化转型，推动数字经济与实体经济深度融合发展。

其中，一会，包括开幕式、闭幕式（新闻发布会）、数博夜话、高端对话、专业论坛；一展，即线下设置国际综合馆、东数西算馆、数字产业馆、产业数字馆、创新场景馆、数字生活馆，集中展示大数据领域新技术、新产品、新方案、新应用；一发布，即数博会领先科技成果奖，本届数博会将组建多位院士领衔的评审委员会，在国际国内征集评选发布大数据领先科技成果15项，贵州大数据领域优秀科技成果10项；一大赛，指举办的4项赛事活动，包括工业互联网应用场景大赛、大数据及网络安全精英对抗赛、爽爽贵阳电子竞技大赛、数据场景应用创新大赛。

据悉，贵阳贵安作为国家大数据综合试验区核心区，已成为西部地区唯一入选建设信息基础设施和推进产业数字化成效明显市（州），全世界聚集超大型数据中心最多的地区之一。2015年以来，数博会不断创新办会模式，提升办会质效，已成为展示中国大数据发展成就、汇聚全球大数据资源的世界级平台。本届数博会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、贵州省人民政府主办，商务部支持，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室有关司局，贵阳市人民政府、贵安新区管委会、贵州省发展和改革委员会、贵州省工业和信息化厅、贵州省大数据发展管理局、贵州省商务厅、贵州省互联网信息办公室、贵州省投资促进局等单位承办。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

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(责编：崔越、张悦)