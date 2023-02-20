海外网2月20日电据俄罗斯卫星通讯社20日报道，当地时间19日，美国上千人从林肯纪念堂游行至白宫表达抗议，要求美国停止对乌克兰运送武器，并解散北约。

在抗议活动的游行队伍中，还包含美国前国会议员丹尼斯·库辛尼奇、图尔西·加巴德等政客以及记者。众人要求美国停止向乌克兰运送武器，解散北约并与俄罗斯等国家和平谈判，建立多极世界。

美国参议院前工作人员塔拉·瑞德(Tara Reade)表示，“我们的焦点基本上从阿富汗转移到乌克兰上，这些问题必须停止，太多人死去了。”美国喜剧演员兼政治评论员吉米 多尔讽刺，CNN根本不会报道此事。

宾夕法尼亚州自由党一名抗议者高举“放弃援助、不要核武器”的牌子表示，“我来这里是为了避免核战争。我认为美国不应该卷入任何战争。我们不应该资助，不应该援助，不应该入侵，不应该参与。我们非常接近核战争，如果找不到和平的解决方法，我们就必须小心。”

美国退役陆军上校、国务院前官员玛丽·安·赖特（Mary Ann Wright）表示，数百万人受伤、死亡、家园被毁，无论是对伊拉克还是乌克兰来说，这都是错误的。她还要求美国民众不断向国会施压，要求他们不再运送武器，而是进行谈判。

抗议活动在林肯纪念堂前举行，众人随后游行到白宫，向美政府提出十项相关要求。（海外网 李萌）

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