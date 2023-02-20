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通讯：“不要更多战争”——反战人士斥责美国“战争机器”拱火牟利

2023年02月20日15:39 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月19日电 通讯：“不要更多战争”——反战人士斥责美国“战争机器”拱火牟利

　　新华社记者孙丁 胡友松 肖潇

　　“不要更多战争！不要更多战争！不要更多战争！”美国上千名反战人士19日下午在位于首都华盛顿市的林肯纪念堂前举行集会，齐声高喊。

　　组织者说，这可能是伊拉克战争以来美国最大反战示威，抗议者要求美国停止煽动俄乌冲突、促进双方和谈、解散北大西洋公约组织（北约）、削减美国军费等等。

　　新华社记者看到，许多抗议者手举标语牌和海报，上面写着“战争不是答案”“美国停止制造敌人、煽动冲突”“要谈判不要毁灭”等内容。一名少年在白色纸板上画出“死神”手握镰刀的图案并写道：“我希望活得足够长去读高中。”

　　乌克兰危机升级近一年以来，美西方不仅对俄罗斯实施严厉制裁，还一再突破“红线”，开始向乌克兰提供坦克、远程火箭弹等具有强大杀伤力的武器，变本加厉进行拱火，引发对更广泛冲突爆发的担忧。

　　住在华盛顿市附近的抗议者莉迪娅在接受新华社记者采访时表示，她强烈反对美国和北约在俄乌冲突中的角色。“美国煽风点火有一段时间了。”莉迪娅说，“美国政府里有人想要看到北约同俄罗斯冲突。”

　　莉迪娅谈到前一段时间俄亥俄州运载有毒化学品列车脱轨事故，指出美国自身有很多问题需要解决，可美国却痴迷于战争和武器，这实在“令人憎恶”。

　　从纽约市赶来的卡特·麦圭尔呼吁俄乌冲突结束，并要求美国不要无休止为战争“烧钱”。在麦圭尔看来，美国是俄乌冲突推手，却通过“大规模宣传”塑造叙事，诱使许多人信以为真。西方掌控的单极世界十分“险恶”。

　　分析人士指出，美国好战成性，由军方、军火商及政客捆绑形成的“军工复合体”难辞其咎。早在1961年，美国前总统德怀特·艾森豪威尔曾就这一问题敲响警钟。然而，几十年以来，“军工复合体”非但未在美国受到合理制约，反而深度渗透到外交和国家安全决策中，推动美国军费节节攀升，军火商赚得盆满钵满。

　　美国反战人士和时政评论家吉米·多尔、美国前国会众议员图尔西·加巴德等各界人士参加19日集会并登台讲话。“你知道我们今天可以通过外交手段结束俄乌冲突吗？”多尔问，“但美国政客想要军火商赚钱，以换取源源不断的政治献金。”

　　多尔近期接受美国福克斯电视台专访时曾一针见血地指出，“军工复合体”“像薅羊毛一样从这个国家讹诈了数千亿乃至数万亿美元”，真正操控美国的是不停运转的战争机器。

　　来自佛蒙特州的抗议者亚历克斯·肖尔茨-卡拉巴卡基斯对记者说，美国并不需要这样一个“军工复合体”保护自身，美国的军事投入和甚至延伸到他国边境的扩张，制造焦虑不安。得克萨斯州的抗议者埃里克·里夫斯对这一观点深以为然。他说，美国“军工复合体”已经“失控”，在“军工复合体”影响下，美国政府外交和国家安全决策不考虑人民意愿。

　　抗议者随后集体游行至白宫，他们沿途高喊“没有北约就没有战争”“炸毁管道是战争罪”等口号。美国资深调查记者西摩·赫什近期以知情人士为消息源，指认美国政府策划破坏“北溪”天然气管道。

　　抗议人士卡拉巴卡基斯说，种种迹象和证据显示，美国是破坏“北溪”管道的罪魁祸首。“让人感到悲哀的是，欧洲国家没有就此指责美国。对于美国及北约的所作所为，我希望世界能得到正义。”

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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