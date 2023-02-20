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通讯：3139天的坚守——记日本大熊猫摄影师高氏贵博

2023年02月20日14:11 | 来源：新华网
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　　新华社东京2月20日电 通讯：3139天的坚守——记日本大熊猫摄影师高氏贵博

　　新华社记者姜俏梅

　　初春的东京，乍暖还寒。一个落雪的清晨，记者在上野动物园门口见到了“每日熊猫”网页博主“熊猫氏”。

　　“熊猫氏”本名高氏贵博，是一位网页设计师。2011年9月，高氏创建了博客“每日熊猫”，专门刊载他在上野动物园拍摄的大熊猫照片。3139天，连续11年！高氏几乎每天到上野动物园拍摄大熊猫。

　　上野动物园开园时间是9点半。“我一般会提前两小时到动物园门口排队，利用这个时间处理当天工作，这样动物园开门后就可以专心拍摄大熊猫。”高氏说。

　　2月19日，在日本东京上野动物园，熊猫迷高氏贵博准备用相机记录当天的“香香”。新华社记者张笑宇摄

　　当天的雪越下越急，但恶劣天气并没有影响高氏的好心情。“天气不好的时候，游客会少很多。大熊猫很喜欢下雪，下雪天也许能看到它们在雪中嬉戏的样子，今天的拍摄很值得期待。”

　　动物园开门后，游客跟随工作人员来到大熊猫妈妈“仙女”和它的双胞胎幼崽的展馆。高氏对着大熊猫一通连拍，短短两分钟的停留时间转瞬即逝。

　　大熊猫爸爸“比力”的室外展区不用排队。“比力”时而瘫坐在积雪上面对游客旁若无人地大嚼竹子，时而在雪中爬上爬下。高氏用围巾包裹着昂贵的拍摄器材以防被打湿，并在人群中穿梭寻找合适机位。

　　为了能多拍些照片，高氏每次都要到“仙女”和双胞胎幼崽的展馆外排队三四回，每回至少要等待40分钟。

　　有一次，为了拍摄即将启程回国的大熊猫“香香”，高氏甚至在寒冬中等待了7个半小时。“那是一个冬天的早上，我从5点开始排队，动物园开门后又在大熊猫馆外排了3个小时的队。”花了7个多小时排队，参观时间却只有短短两三分钟。高氏坦言，“只要能看上一眼大熊猫，我就觉得幸福”。

　　高氏贵博（右）在上野动物园拍摄熊猫。新华社记者姜俏梅摄

　　每次拍摄完大熊猫回家后，高氏就会从当天拍摄的大量照片中筛选出约200张放到自己的博客上。

　　高氏与大熊猫结缘于2011年。当年2月，中国大熊猫“比力”和“仙女”来到日本，结束了上野动物园近3年没有大熊猫的历史。当年8月的一天，高氏决定去看看大熊猫。这个不经意的决定改变了他的生活。

　　截至今年2月20日，高氏在将近12年的时间里拍摄大熊猫长达3139天。除去因新冠疫情闭园340多天以及其他特殊原因外，每天都能在上野动物园看到他的身影。

　　日本熊猫迷高氏贵博创建的“每日熊猫”博客。网络截图

　　高氏说，通过拍摄大熊猫，他结交到不少朋友，身体也变得更健康。也因为大熊猫，他对中国有了更多关注和了解。

　　高氏出版了大量关于大熊猫“香香”的书籍、影集、明信片和挂历等，所得稿酬绝大部分都捐给了相关基金，用于上野动物园大熊猫的保护。目前，高氏与一家商场合作，正在举办关于“香香”的摄影展。

　　这是2月19日在日本东京上野动物园拍摄的大熊猫“香香”。新华社记者张笑宇摄

　　高氏说，只要上野动物园还有大熊猫，他就会继续坚持去拍摄，并把这份喜悦分享给更多的人。“将来我也一定会去中国看‘香香’的！”高氏说。

　　2月19日，在日本东京上野动物园，游客排队等待与大熊猫“香香”告别。新华社记者张笑宇摄

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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