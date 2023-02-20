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非盟决定主持召开利比亚民族和解会议

2023年02月20日11:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 非洲联盟委员会主席穆萨·法基·穆罕默德19日说，非盟将组织召开一次关于利比亚民族和解的会议，是这个饱受冲突蹂躏的国家恢复稳定的最新尝试。

据总部在迪拜的阿拉伯电视台报道，为期两天的在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴召开的非洲联盟第36届首脑会议19日结束，非盟主席法基在会后举行的新闻发布会上说：“我们已经与利比亚各方举行了会晤，我们正在与他们合作，以确定召开利比亚全国会议的日期和地点。”法基指出，未来召开的利比亚民族和解会议“将在非洲联盟利比亚问题高级别委员会主持下举行”。

据报道，利比亚原定于2021年12月举行总统和立法选举，但由于对选举的宪法基础存在分歧以及对候选人有争议，选举被无限期推迟。

法基对记者说，本月早些时候，联合国利比亚问题特使巴提利宣布，来自利比亚两个敌对阵营就外国军队和雇佣军撤离利比亚达成了共识，这是“利比亚朝着实现可持续稳定与和平迈出了重要一步”。但遗憾的是对立双方未能就外国战斗人员撤离时间和撤离具体措施达成一致。

报道称，法基对将召开的利比亚全国和解会议比较乐观，他强调，几周前在利比亚首都的黎波里举行了和解会议筹备会议，与会方都比较积极。（安国章）

(责编：燕勐、杨牧)

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